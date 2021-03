Στις αρχές του 2022 θα κάνει πρεμιέρα στο Hulu η σειρά ντοκιμαντέρ «The Rise and Fall of Victoria’s Secret».

Σε σκηνοθεσία Matt Tyrnauer, η σειρά των τριών ντοκιμαντέρ «θα πάει στο παρασκήνιο του οίκου εσωρούχων, κάνοντας χρήση αφηγήσεων από πρώτο χέρι και προχωρώντας σε βαθιά έρευνα για να αποκαλύψει την εσωτερική λειτουργία της φίρμας Victoria’s Secret», όπως αναφέρει το The Holywood Reporter και το ΑΠΕ.

