Είκοσι χρόνια από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου και ενόψει των εορτασμών της επετείου, ο πολυβραβευμένος αμερικανός σκηνοθέτης Σπάικ Λι, ετοιμάζει μια σειρά ντοκιμαντέρ, ένα «ανεπανάληπτο πορτραίτο» των Νεοϋορκέζων και της αδάμαστης επιθυμίας και ικανότητάς τους να ξεπερνούν τις αντιξοότητες, τις δυσκολίες και τις καταστροφές.

Τα ντοκιμαντέρ θα ξεκινούν με την επίθεση του World Trade Center και θα καταλήγουν στην πανδημία του κοροναϊού, την επόμενη μεγάλη καταστροφή που συνέβη στην πόλη του, με χιλιάδες νεκρούς και ισχυρό αποτύπωμα όχι μόνο στην οικονομία και την κοινωνία αλλά και τον ψυχισμό των κατοίκων.

