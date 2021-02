H γερμανική φίρμα έκανε τα αποκαλυπτήρια της πέμπτης κατά σειρά γενιάς του δημοφιλέστερου μοντέλου της διεθνώς το οποίο, φιλοδοξεί να συνεχίσει την επιτυχή πορεία του προκατόχου του που έφτασε αισίως τα 2,5 εκατομμύρια πωλήσεων, αν και με ελαφρώς παραλλαγμένα τα συστατικά της δυνάμει επιτυχίας του.

Μια ματιά στις επιφάνειες της νέας C-Class αρκεί για να διαπιστώσει κανείς την διαφοροποίηση σε σχέση με την πραγματικότητα της μέχρι σήμερα γνωστής εκδοχής της. Οι σχεδιαστές της Mercedes-Benz αποφάσισαν να αφήσουν κατά μέρος την συντηρητική προσέγγιση που συνήθως ακολουθούν όλες οι αυτοκινητοβιομηχανίες όταν πρόκειται για κάτι ιδιαιτέρως επιτυχημένο, προς όφελος μιας πιο σπορ προσέγγισης, δοσμένης με αισθητικά υλικά και λεπτομέρειες που παραπέμπουν στις προτάσεις AMG, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να υπογραμμίσουν την συνολικά πιο δυναμική υπόσταση της νέας C-Class.

H νέα εικόνα συνοδεύεται και από μια εξίσου γενναία αναβάθμιση του ψηφιακού εξοπλισμού, με το μεσαίο μοντέλο της Mercedes-Benz να δανείζεται τεχνολογία από την S-Class καθιστώντας την αυτομάτως προσβάσιμη σε ένα ευρύτερο κοινό που πλέον θα μπορεί να πλοηγείται άωρα σε μια πλειάδα ψηφιακών ευκολιών που εμφανίζονται σε διόλου ευκαταφρόνητου μεγέθους οθόνες και επιφάνειες αφής που αποτελούν τον κανόνα στην νέα εννοιολογική προσέγγιση της άνεσης, στα μέτρα του σύγχρονου κόσμου.

Βέβαια η άνεση που προσφέρει η νέα C-Class δεν αφήνεται αποκλειστικά στις άφθονες ψηφιακές διατυπώσεις της, καθώς με αφετηρία μια σημαντικά τροποποιημένη εκδοχή της αρχιτεκτονικής MRA, το γερμανικό μοντέλο υιοθετεί μια αποδοτικότερη διάταξη που μεγιστοποιεί τα οφέλη των αυξημένων διαστάσεών του.

Αναλυτικότερα, το συνολικό μήκος της νέας C-Class έχει ενισχυθεί κατά 6,5 εκ. φτάνοντας τα 4,751 μέτρα, το πλάτος έχει αυξηθεί κατά 1,0 εκ. σε 1,82 μέτρα ενώ, προς όφελος μιας πιο δυναμικής εντύπωσης, το ύψος έχει μειωθεί οριακά κατά επτά χιλιοστά. Αυξημένα είναι και τα μετατρόχια που έχουν προσθέσει 1,9 εκ. μπροστά και 4,8 εκ. πίσω αντίστοιχα αλλά και το μεταξόνιο που έχει κερδίσει 2,5 εκατοστά συντείνοντας μαζί με τα υπόλοιπα νέα μεγέθη σε μια επί της ουσίας, αναβάθμιση της ευρυχωρίας.

Σε όρους πρακτικότητας η C-Class Sedan προσφέρει χώρο αποσκευών 455 λίτρων, μέγεθος που στην περίπτωση της έκδοσης Estate η οποία αποκαλύφθηκε ταυτόχρονα με την τετράθυρη και θα είναι επίσης διαθέσιμη και στην ελληνική αγορά από τις 30 Μαρτίου, αυξάνεται σε 490 λίτρα, δηλαδή είναι αυξημένο κατά 30 λίτρα σε σχέση με την μέχρι σήμερα γνωστή πρακτικότερη έκδοση του μοντέλου. Με την αναδίπλωση των καθισμάτων ο διαθέσιμος χώρος ανέρχεται σε 1.510 λίτρα ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η Estate έκδοση διαθέτει στο βασικό της εξοπλισμό αυτόματη θύρα αποσκευών.

Αυτό που δεν θα υπάρξει στην περίπτωση της νέας C-Class είναι οι Coupe/Cabriolet παραλλαγές της χωρίς να αποκλείεται βέβαια, το «κενό» που δημιουργείται για να καλυφθεί από ένα πιο upmarket σπορ μοντέλο στα πρότυπα της υπό εξέλιξη νέας SL.

Κοσμογονικές είναι οι αλλαγές που έχουν συντελεστεί στο εσωτερικό της όπου οι επιρροές από την νέα S-Class είναι κάτι παραπάνω από σαφείς με κυρίαρχη την παρουσία μιας νέας, κάθετου προσανατολισμού οθόνης αφής που τοποθετείται στο κέντρο του ταμπλό αξιοποιώντας την τελευταία εκδοχή του ευφυούς συστήματος MBUX και έχοντας διαγώνιο 9,5 ή 11,8 ιντσών.

Αναμενόμενα συνδυάζεται με πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων διάστασης 10,25 ή προαιρετικά 12,3 ιντσών ο οποίος μπορεί να συμπληρωθεί από head-up display. Φυσικά το MBUX μπορεί να υποδεχτεί αυτόματα updates κάτι που σημαίνει ότι οι δυνητικοί αγοραστές της C-Class μπορούν να συμπληρώνουν τη λίστα εφαρμογών τους κατά βούληση προσθέτοντας από πακέτο In-Car Office έως έξυπνες εφαρμογές παντός είδους.

Σε αυτές συνυπολογίστε και την λειτουργικότητα Smart Home η οποία ανήκει στις νεότερες εφαρμογές της Mercedes-Benz και επιτρέπει στον οδηγό, εφόσον διαθέτει ένα έξυπνο σπίτι να προβεί στην ρύθμιση των συσκευών του σπιτιού από την οθόνη του αυτοκινήτου του.

Πλην των έξυπνων εφαρμογών, η C-Class διαθέτει την νεότερη εξέλιξη του συστήματος ημιαυτόνομης οδήγησης της γερμανικής φίρμας το οποίο της επιτρέπει μεταξύ άλλων την αυτόνομη κίνηση σε συνθήκες αυτοκινητοδρόμων σε ταχύτητες έως και 210 χλμ./ώρα.

Σε επίπεδο κινητήρων, η C-Class ενσωματώνει ό,τι νεότερο έχει να επιδείξει η γερμανική φίρμα στην γκάμα της που πλέον αποτελείται εξολοκλήρου από τετρακύλινδρους κινητήρες βενζίνης και diesel επικουρούμενους από σύστημα ήπιας υβριδικής τεχνολογίας καθώς και plug-in υβριδικές επιλογές.

Αναλυτικότερα, οι εκδόσεις βενζίνης ξεκινούν με την C 180 η οποία αξιοποιεί κινητήρα 1,5 λίτρου απόδοσης 170 ίππων και 200 Nm ροπής που επωφελείται από το σύστημα των 48 Volt το οποίο εγγυάται μεγαλύτερη αποδοτικότητα, αμεσότερη απόκριση και δυνατότητα coasting σε συνθήκες αυτοκινητοδρόμων περικόπτοντας τις εκπομπές ρύπων σε 141 γρ./χλμ.. Ψηλότερα στην γκάμα η έκδοση C 200 με τον ίδιο κινητήρα αποδίδει 204 ίππους και 300 Nm ροπής προσφέροντας προαιρετικά τη δυνατότητα επιλογής τετρακίνησης.

Τις ισχυρότερες, μέχρι την εμφάνιση των AMG, εκδόσεις βενζίνης εξοπλίζουν δίλιτρα μοτέρ επίσης σε συνδυασμό με ήπια υβριδική τεχνολογία. Πρόκειται για τη δικίνητη C 300 και την τετρακίνητη C 300 4Matic με απόδοση 258 ίππων και 400 Nm ροπής.

Οι diesel επιλογές ξεκινούν από δίλιτρο μοτέρ συνδυαζόμενο επίσης με σύστημα ήπιας υβριδικής τεχνολογίας σε εκδοχή ισχύος 195 ίππων και την έκδοση C 220 d ενώ ο ίδιος κινητήρας διατίθεται και σε παραλλαγή ισχύος 265 ίππων σε συνδυασμό με τετρακίνηση.

Παράλληλα θα υπάρξουν και plug-in υβριδικές εκδόσεις τόσο με κινητήρα βενζίνης όσο και diesel. H πρώτη C 300 e συνδυάζει τη λειτουργία κινητήρα βενζίνης με ηλεκτρικό μοτέρ και μπαταρία 25,4 kWh, αποδίδοντας 310 ίππους και 550 Nm ροπής. Προς το παρόν, η Mercedes δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα μεγέθη καταναλώσεων και επιδόσεις για την C 300 e ενώ επιφυλάσσεται και για τις τεχνολογικές διατυπώσεις της C 300 d e.

Δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η έκδοση AMG η οποία θα αξιοποιήσει τον πανίσχυρο κινητήρα της A 45 AMG σε ήπια υβριδική, όμως, διαμόρφωση με στόχο ισχύ που θα αγγίζει τους 500 ίππους.

Επιστρέφοντας στο νέο… παρόν της C-Class, αξίζει να σημειωθεί ότι, αντιστοιχώντας τη νέα της πιο δυναμική εικόνα σε μια ανάλογη οδική συμπεριφορά, το γερμανικό μοντέλο ενσωματώνει και σύστημα τετραδιεύθυνσης που στρέφει τους πίσω τροχούς κατά 2,5 μοίρες, με την υπόσχεση περισσότερης ευελιξίας υπό πίεση αλλά και κατά τους ελιγμούς στάθμευσης μειώνοντας τον κύκλο στροφής σε 10,43 μέτρα. Το παζλ συμπληρώνει η παρουσία νέων, αυτόματα ηλεκτρομηχανικά ρυθμιζόμενων αμορτισέρ ενώ η αερανάρτηση αποτελεί πλέον προνόμιο των plug-in υβριδικών εκδόσεων.

Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, τα βιβλία παραγγελιών για τη νέα C-Class ανοίγουν στις 30 Μαρτίου με την προοπτική οι πρώτες παραδόσεις να ξεκινούν από τις αρχές του καλοκαιριού.