Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα και ο θρύλος της ροκ μουσικής Μπρους Σπρίνγκστιν ένωσαν τις δυνάμεις τους σε μια νέα σειρά podcast, όπου οι δυο τους συζητούν θέματα, όπως η πατρότητα και ο γάμος, οι φυλετικές διακρίσεις και η κατάσταση της Αμερικής.

Τα δύο πρώτα επεισόδια αναρτήθηκαν ήδη.

The first two episodes of #RenegadesPodcast with President @BarackObama and @Springsteen are out right now 🤯 https://t.co/piXieqnYrJ pic.twitter.com/RWIqkLx3tH

— Spotify (@Spotify) February 22, 2021