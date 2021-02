Πολύ πριν η Κάρα Ντελεβίν κατακτήσει την κορυφή ως ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα της γενιάς της, η εκλιπούσα θεία της, Υποκόμισσα Καστλρόουζ έκανε τα δικά της βήματα στη σκηνή του μόντελινγκ.

Μάλιστα ένα πορτρέτο της διάσημης για την ομορφιά της, Ντόρις Καστλρόουζ από τον Σερ Τζον Λάβερι πωλείται τώρα σε δημοπρασία από τον οίκο Christie’s.

Modelling clearly runs in the Delevingne family https://trib.al/iCkJFak Δημοσιεύτηκε από Tatler στις Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2021

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times και όπως μεταδίδει το ΑΠΕ η ελαιογραφία του Λάβερι του 1938, «The Viscountess Castlerosse, Palm Springs» προβάλλει τα πόδια της socialite δύο φορές σε μια σκηνή.

Η Υποκόμισσα Κάστλρόουζ απεικονίζεται καθισμένη με τα πόδια της να κρέμονται από μια καταδυτική σανίδα, ενώ στα αριστερά του ζωγραφικού πίνακα εμφανίζεται μια δεύτερη φιγούρα με τα πόδια σταυρωμένα σε ένα παγκάκι το πρόσωπό της οποίας είναι πέρα από το εύρος της εικόνας.

Στο παρελθόν επικρατούσε η άποψη ότι η δεύτερη φιγούρα ήταν είτε σκηνοθέτης του Χόλιγουντ, είτε ο αδελφός της Υποκόμισσας, Έντουαρντ Ντελεβίν (γνωστός ως Ντάντλεϊ στους φίλους και την οικογένειά του) – ο παππούς της Κλόι, της Πόπι και της Κάρα Ντελεβίν.

Τώρα, ωστόσο, ο Κένεθ ΜακΚόνκεϊ, ομότιμος καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο της Νορθούμπρια και βιογράφος του Σερ Τζον Λάβερι ανακάλυψε μια φωτογραφία της Ντόρις Καστλρόουζ στην οικογενειακή συλλογή του Λάβερι που πιστεύει ότι αποδεικνύει ότι η Υποκόμισσα είναι η φιγούρα στον πίνακα, στον οποίο απεικονίζεται δύο φορές.

«Ο Λάβερι γνώριζε σαφώς τον παγκόσμιο θαυμασμό για τα διάσημα άκρα της Καστλρόουζ και απέτισε κρυφά τον δικό του φόρο τιμής, ζωγραφίζοντας τα όχι μία φορά, αλλά δύο φορές» τόνισε ο καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης.

Αυτή τη στιγμή ο πίνακας ανήκει στον πατέρα των σημερινών λαμπερών τριών Ντελεβίν, προγραμματιστή ακινήτων Τσαρλς Ντελεβίν και θα δημοπρατηθεί από τον Christie’s την 1η Μαρτίου, με τιμή εκκίνησης 400.000- 600.000 αγγλικές λίρες, σύμφωνα με δημοσιεύματα του βρετανικού Τύπου.

Την ίδια βραδιά θα πωληθεί το έργο του Τσόρτσιλ του 1935 «Σκηνή στο Μαρακές», το οποία έδωσε στον στρατηγό Μπερνάρντ Μοντγκόμερι τη δεκαετία του 1950.

Η Τζέσι Ντόρις Ντελεβίν, όπως ήταν το όνομά της, γεννήθηκε το 1900 και ήταν κόρη του Γάλλου εισαγωγέα μεταξιού και δαντέλας, Έντουαρντ Τσαρλς Ντελεβίν.

Καλύτερη της φίλη ήταν η ηθοποιός Γκέρτρουντ Λόρενς η οποία σύστησε τη Ντόρις στον κόσμο της υψηλής κοινωνίας του Λονδίνου. Παντρεύτηκε τον Υποκόμη Καστλρόουζ το 1928 και χώρισαν το 1938.

Πιστεύεται ότι η Ντόρις Καστλρόουζ είχε διάφορες σχέσεις, μεταξύ άλλων και ότι κατά διαστήματα σύντροφοί της ήταν ο Ράντολφ Τσόρτσιλ, γιος του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου Σερ Ουίνστον Τσόρτσιλ, ο φωτογράφος Σεσίλ Μπίτον και πιθανώς ο ίδιος ο Τσόρτσιλ.

Ο Σερ Ουίνστον Τσόρτσιλ ζωγράφισε δύο πορτρέτα της Ντόρις, αλλά μόνον ένα της συζύγου του.

Η Ντόρις Καστλρόουζ μετακόμισε στην Αμερική το 1940 μετά το διαζύγιό της, αλλά δεν μπόρεσε να μείνει εκεί, επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο με τη βοήθεια του Τσόρτσιλ το 1942.

Βρέθηκε αντιμέτωπη με χρέη και τελικά πέθανε από υπερβολική δόση χαπιών στο ξενοδοχείο Ντόρτσεστερ την ίδια χρονιά, σε ηλικία 42 ετών.

Περισσότερα στοιχεία για της ζωή της περιλαμβάνονται στο βιβλίο «The Unfinished Palazzo: Life, Love and Art in Venice: The Stories of Luisa Casati, Doris Castlerosse and Peggy Guggenheim» της Τζούντιθ Μάκρελ.