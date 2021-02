Σε ένα βίντεο που κοινοποιήθηκε στο Twitter, η Becky Carewe Jeffries, γνωστή στο διαδίκτυο ως Becky CJ, ξεκινάει να παίζει μια διασκευή του κομματιού «Don’t Stop Believin», όταν ξαφνικά οι στίχοι αρχίζουν να παίρνουν άλλη τροπή, λέει ο Independent.

Και καθώς το τραγούδι συνεχίζεται, η ευρηματική TikToker τραγουδά: «Δεν είμαι παράξενος ούτε διεστραμμένος, απλά ένας γνήσιος τύπος. Θα σου φερθώ με σεβασμό και το σεξ θα είναι καλό. Λοιπόν ναι, συγχώρεσε me αν ακούγομαι απότομος αλλά νομίζω ότι είσαι πολύ όμορφη. Λοιπόν, τι λες;», χρησιμοποιώντας τα λόγια από μια συνομιλία του Tinder που βρήκε στο διαδίκτυο.

Το βίντεο έχει πάνω από 5,8 εκατομμύρια προβολές στο TikTok, ενώ τα δύο επόμενα τραγούδια της έχουν 125 χιλιάδες και 60 χιλιάδες προβολές αντίστοιχα.

Μιλώντας στην HuffPost UK, η Carewe-Jeffries είπε ότι βρήκε τα λόγια σε μια ανάρτηση στη σελίδα του Facebook Tinder Nightmares και απλώς «δεν μπόρεσε να αντισταθεί».

Happy Valentine’s Day babies – this guy really gets romance xox pic.twitter.com/Llxt6qi7I0

— becky cj (@becky_cj) February 14, 2021