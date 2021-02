Οι πρόσφυγες στη Λέσβο, τη Σάμο και τα υπόλοιπα ελληνικά νησιά ήταν ελαφρώς πιο τυχεροί, καθώς τελικά δεν χιόνισε στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου – αν και δεν αποκλείεται χιονόπτωση να σημειωθεί το βράδυ της Τετάρτης.

Όλη τη νύχτα και τη μέρα, ο κρύος «αέρας» ξύριζε τις σκηνές δίπλα στη θάλασσα στη Λέσβο, ενώ στη Σάμο προκάλεσε επικίνδυνες πτώσεις δέντρων.

Gale force winds in the #Samos jungle cause trees to be uprooted and cascade into flimsy tents.

The poor owners of this tent were just last night married, and have been forced to seek shelter in a neighbour’s house.

These ramshackle tents are a death trap. pic.twitter.com/Ae75kyB34P

— Fareid Atta فريد عطا (@atta_fareid) February 16, 2021