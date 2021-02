Ο Jan Oliver Lucks και η αρραβωνιαστικιά του Zoe αποφάσισαν πριν παντρευτούν να κάνουν κάτι πρωτότυπο.

Να κάνουν έρωτα με άλλους ανθρώπους και να το κινηματογραφήσουν.

Χρησιμοποιώντας τα κινητά τους, οι μελλόνυμφοι βιντεοσκόπησαν μια εξάμηνη σεξουαλική οδύσσεια που την αποκαλούν «εξερεύνηση της πολυγαμίας».

Και τώρα το παράξενο ταξίδι τους έγινε ντοκιμαντέρ, το «There Is No ‘I’ in Threesome» είναι διαθέσιμο στη συνδρομητική πλατφόρμα HBO Max.

«Το σεξ μπορεί να είναι παράσταση ή επίδοση», λέει ο Γερμανός που ζει μόνιμα στη Νέα Ζηλανδία, Jan Lucks, «ανάλογα με την παρτενέρ σου, αλλάζεις τον τρόπο που δρας και χορεύεις».

Το ζευγάρι ήταν μονογαμικό για χρόνια, συμφώνησαν όμως πως ήταν και οι δύο περίεργοι για την πολυγαμία και είπαν να το δοκιμάσουν.

‘There Is No ‘I’ in Threesome’ explores the highs and lows of polyamory https://t.co/i77zOqLg06 pic.twitter.com/6b0XMFXxVY — New York Post (@nypost) February 12, 2021

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της σχέσης τους, τόσο εκείνος όσο και η Zoe είναι ελεύθεροι να συνευρίσκονται ερωτικά με άλλους, είτε με άντρες είτε με γυναίκες. Ο μόνος όρος; Να συζητάνε οι δυο τους τις επαφές με άλλους πριν και μετά το σεξ.

Αν μάλιστα θέλουν και οι δύο, ο τρίτος άνθρωπος μπορεί να μπει στη ζωή τους, σχηματίζοντας ερωτικό τρίγωνο. Αυτό «έχει εμπλουτίσει πραγματικά τη σεξουαλική μας ζωή. Καμία επιθυμία δεν είναι ταμπού».

Το ζευγάρι δοκιμάζει τα πάντα, από πάρτι ανταλλαγής συντρόφων μέχρι σαδομαζοχιστικές συνευρέσεις. Και τους αρέσουν όλα.

«Η ζήλια υπάρχει», λέει ο Lucks, «ξαφνικά η σύντροφός σου σε χρειάζεται όλο και για λιγότερα πράγματα. Τώρα υπάρχουν άλλοι άντρες στη ζωή της». Αποκαλύπτει μάλιστα πως κάποια στιγμή τής ζήτησε να σταματήσουν την πολυγαμία, εκείνη όμως ήταν πια πολύ απορροφημένη και συνεπαρμένη.

Είχε τώρα έναν εραστή που ένιωθε τσιμπημένη μαζί του. Κι έτσι εκείνος κατέφυγε στην ταινία που ήθελε να κάνει, το καταφύγιό του, όπως τη χαρακτηρίζει, από τη ζήλια και την ανασφάλεια.

Η πολυγαμία διεκδίκησε ωστόσο τον φόρο που της αναλογούσε τόσο στη ζωή του όσο και στη σχέση του με την αρραβωνιαστικιά του.