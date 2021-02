Η Ρεμπέκα Μπλάκ ανακοίνωσε ότι θα κυκλοφορήσει ρεμίξ του viral τραγουδιού της, «Friday» για να γιορτάσει την συμπλήρωση δέκα χρόνων από την κυκλοφορία του.

Το ρεμίξ του κομματιού θα αποκαλυφθεί στην επέτειο της πρώτης κυκλοφορίας, στις 10 Φεβρουαρίου (που δυστυχώς φέτος δεν πέφτει Παρασκευή αλλά Τετάρτη…). Στο νέο ρεμίξ θα συμμετέχουν και οι: Dorian Electra, Big Freedia και 3OH!3.

«Αυτή την εβδομάδα το FRIDAY γίνεται 10 ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΧΡΥΣΟ», έραψε χθες στο Twitter. «Ετοιμάζουμε ένα ιδιαίτερο ρεμίξ με μερικούς εμβληματικούς ανθρώπους… βγαίνει στην επέτειο των 10 χρόνων ΑΥΡΙΟ ΒΡΑΔΙ».

surprise 🤭 this week FRIDAY turns 10 AND has gone GOLD 📀💫 been cooking up a very special remix featuring some iconic people………..it drops on the 10 year anniversary TOMORROW NIGHT @ MIDNIGHT 📀💫 pic.twitter.com/PTr1M6HRDm

