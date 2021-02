Τεταμένες είναι για άλλη μια φορά οι σχέσεις ΕΕ και Κρεμλίνου με αφορμή την απέλαση Ευρωπαίων διπλωματών από τη Ρωσία, παρά το γεγονός ότι οι σχέσεις αυτές είχαν αναθερμανθεί χάρη στο εμβόλιο Sputnik V.

Μάλιστα, έπειτα από την απέλαση ενός Σουηδού, ενός Γερμανού και ενός Πολωνού διπλωμάτη, η Μόσχα απέλασε σήμερα και έναν Αλβανό διπλωμάτη ως αντίποινα σε αντίστοιχη κίνηση των Τιράνων.

Η Ρωσία ενδιαφέρεται για την αναγέννηση των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα λαμβάνονται υπόψιν τα συμφέροντα των δύο πλευρών και δεν θα χρησιμοποιούνται δύο μέτρα και δύο σταθμά, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, με αφορμή τις δηλώσεις που έκανε χθες, Κυριακή, επιστρέφοντας από την Μόσχα ο Ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερική πολιτική Ζοζέπ Μπορέλ, ο οποίος δήλωσε πως η Μόσχα δεν ενδιαφέρεται για έναν «πιο εποικοδομητικό» διάλογο με την ΕΕ.

«Η Ρωσία εξακολουθούσε και εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για την αναγέννηση την σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Βρυξελλών. Δεν διακόπηκαν με δική μας πρωτοβουλία οι σχέσεις αυτές. Εμείς ξεκινάμε από το ότι είναι αναγκαίο να λαμβάνονται υπόψιν τα συμφέροντα του ενός και του άλλου, είμαστε κατηγορηματικά κατά της επέμβασης στα συμφέροντα ο ένας του άλλου και της εφαρμογής δύο μέτρων και δυο σταθμών», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Ο Πεσκόφ πρόσθεσε ότι σε αυτό το πλαίσιο η Μόσχα προτίθεται «να ενεργήσει πολύ αποφασιστικά και ως προς το ζήτημα αυτό κανείς δεν πρέπει να έχει αμφιβολίες».

«Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι θα θέλαμε κατά κάποιο τρόπο να απομακρυνθούμε ούτε ακόμη περισσότερο να επιδεινωθούν οι ούτως ή άλλως ισχνές σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Βρυξελλών. Αντίθετα ενδιαφερόμαστε για την ανάπτυξη τους», κατέληξε ο Πεσκόφ.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου υπεραμύνθηκε των απελάσεων των ευρωπαίων διπλωματών από την Ρωσία την περασμένη εβδομάδα (ενός Σουηδού, ενός Γερμανού και ενός Πολωνού).

«Η απέλαση των διπλωματών υπήρξε συνέπεια εκείνων των ενεργειών στις οποίες προέβησαν οι διπλωματικές αντιπροσωπείες στην Μόσχα στο πλαίσιο των παράνομων ταραχών», είπε ο Πεσκόφ και προσέθεσε ότι «η Ρωσία έδειξε με σαφήνεια ότι παρόμοιες ενέργειες δεν προτίθεται να ανεχθεί».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στήριξε σήμερα τον Ύπατο Εκπρόσωπο για την Εξωτερική Πολιτική για το ταξίδι του την περασμένη εβδομάδα στη Ρωσία, η οποία ανακοίνωσε την απέλαση τριών διπλωματών χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ώρα που είχε εκεί συνομιλίες.

Ο Ζοζέπ Μπορέλ δήλωσε πως έμαθε για τις απελάσεις μέσω των ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια των συνομιλιών του με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ στη Μόσχα την Παρασκευή.

Σε ανάρτησή του αργά χθες, Κυριακή, ο Μπορέλ είπε πως οι εκκλήσεις του στη Ρωσία να σταματήσει τις απελάσεις έπεσαν στο κενό.

Learned during the meeting that three European diplomats are going to be expelled from Russia. I strongly condemned this decision, rejected allegations that they conducted activities incompatible with their status as foreign diplomats. The decision should be reconsidered. (3) https://t.co/yql2eEFLRj

Ο πρώην αρχηγός του στρατού στην Εσθονία και τώρα ευρωβουλευτής, Ρίχο Τέρας, ξεκίνησε εκστρατεία για την παραίτηση του Μπορέλ.

Όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε πως δεν κάνει δεύτερες σκέψεις για την πραγματοποίηση του πρώτου ταξιδιού του Μπορέλ στη Μόσχα ως συντονιστή της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, επειδή η Ρωσία βρίσκεται σε πορεία προς την αντιπαράθεση – την οποία ο Μπορέλ επιδίωξε να αποτρέψει.

«Το ταξίδι ήταν απαραίτητο. Δεν εγκαταλείπει κάποιος ένα ταξίδι επειδή φαίνεται δύσκολο», δήλωσε ο Έρικ Μάμερ στις Βρυξέλλες. «Ένα ταξίδι δεν είναι επιτυχία ή αποτυχία στη βάση του τι συμβαίνει μια συγκεκριμένη στιγμή».

Ορισμένες χώρες μέλη της ΕΕ εντείνουν τώρα τις προσπάθειες για την επιβολή νέων δυτικών κυρώσεων εναντίον της Μόσχας, δήλωσαν δύο διπλωμάτες.

Η Πολωνία συγκάλεσε σήμερα βιντεοδιάσκεψη με χώρες μέλη της ΕΕ στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από τη Βρετανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και την Ουκρανία, καθώς και σύμμαχοι του Ναβάλνι, όπως είπαν.

Κατά την επίσκεψη του Μπορέλ στη Μόσχα, εκείνος και ο Λαβρόφ παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου στην οποία ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την ΕΕ «αναξιόπιστο εταίρο» και ο Ισπανός επαίνεσε το ρωσικό εμβόλιο κατά της COVID-19.

My visit to Moscow highlighted that Russia does not want to seize the opportunity to have a more constructive dialogue with the EU. This is regrettable and we will have to draw the consequences.

Read my blog post:https://t.co/S3QP2uSsNO pic.twitter.com/q8pUDbEFAF

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 7, 2021