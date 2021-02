Οι Tampa Bay Buccaneers ήταν οι μεγάλοι νικητές του Super Bowl LV, καθώς επικράτησαν άνετα με 31-9 των Kansas City Chiefs στο «Raymond James Stadium». Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Tom Brady καθώς κατέκτησε το έβδομο δαχτυλίδι της καριέρας του, γράφοντας ιστορία.

Μετά το τέλος του αγώνα, όπως ήταν λογικό, όλες οι κάμερες ήταν στραμμένες πάνω του και οι σκηνές με την αγκαλιά στην κόρη του αλλά και το τρυφερό φιλί από τη σύζυγό του και σούπερ μόντελ της Βραζιλίας, Ζιζέλ, να κλέβουν την παράσταση και να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Δείτε παρακάτω βίντεο και φωτογραφίες:

.@TomBrady most important role … that of a daddy👏 https://t.co/rB05B3iKds

— Case1030🇺🇸✝ (@CASE103060) February 8, 2021