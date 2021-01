Η μία είναι η βασίλισσα της ποπ. Τραγουδίστρια με μεγάλες επιτυχίες στο ενεργητικό της αλλά πλέον στην έκτη δεκαετία της ζωής της δείχνει να έχει χάσει τον δρόμο της. Η άλλη, η πριγκίπισσα της ποπ. Αν και ξεκίνησε με αντιφατικές εμφανίσεις την καριέρα της, πλέον έχει εδραιωθεί ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας, δίνοντας πρόσφατα πολιτική υπόσταση στη δουλειά της. Η Μαντόνα και η Lady Gaga, αν και προέρχονται από τον ίδιο χώρο, αποτελώντας συχνά δύο δυνάμεις συγκρίσιμες στο μυαλό των θαυμαστών τους, τα τελευταία χρόνια ακολουθούν πολύ διαφορετικές πορείες, καταφέρνοντας να φτάσει η δεύτερη στην κορυφή και η πρώτη μάλλον στον πάτο.

Η Μαντόνα στα social media έχει ανακηρυχθεί από πολλούς η βασίλισσα του Covidiocy. Δηλαδή της δημόσιας ανυπακοής στις οδηγίες των επιστημόνων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού. Μέσα από τις αναρτήσεις της αλλά κυρίως τις πράξεις της αποδεικνύει πως διανύει μια περίοδο προσωπικής κρίσης. Το πιο πρόσφατο ατόπημά της μπορεί να θεωρηθεί το ασταμάτητο ταξίδι εκτός αμερικανικών συνόρων, παρά τις αυστηρές απαγορεύσεις λόγω της πανδημίας. Αυτά τα Χριστούγεννα η τραγουδίστρια «έγραψε» σχεδόν 20.000 χλμ. σε μετακινήσεις για διακοπές. Αφήνοντας το Λος Αντζελες, πέταξε για Λονδίνο και μετά για το Μαλάουι όπου έμεινε για μία εβδομάδα. Παρέα με τον σύντροφό της, τον 26χρονο χορευτή Αλαμαλίκ Γουίλιαμς, και τα πέντε παιδιά της γνώρισε αξιωματούχους της χώρας, έκανε τις βόλτες της στις τοπικές αγορές και επισκέφτηκε το νοσοκομείο που ίδρυσε η ίδια. Σαν να μην έφταναν αυτά, πετάχτηκε και μέχρι την Κένυα για σαφάρι.

Θεωρίες συνωμοσίας

Ενα ακόμα μεγάλο φάουλ της ήταν το περασμένο καλοκαίρι όταν ανακοίνωσε στο Instagram ότι βρέθηκε θετική στον κορωνοϊό. Η αντίδρασή της ήταν μια ανάρτηση: «Εκανα τεστ κι ανακάλυψα ότι έχω αντισώματα. Αύριο λοιπόν θα κάνω μια μεγάλη βόλτα με το αυτοκίνητο, θα ανοίξω το παράθυρο και θα φυσήξω COVID-19 στον αέρα». Και το έκανε πράξη, όταν πήγε σε πάρτι γενεθλίων, χωρίς φυσικά να τηρήσει κανένα μέτρο ασφαλείας.

Επίσης τα πάει καλά με τις θεωρίες συνωμοσίας, τις οποίες διαρκώς αναπαράγει. Η πιο χαρακτηριστική ήταν ένα βίντεο με την αμφιλεγόμενη γιατρό Στέλλα Ιμάνουελ και τις δηλώσεις της περί εμβολίων που αποκρύπτονται για να ελέγξουν τους πολίτες μέσω του φόβου. Το Instagram, προφανώς μετά από αναφορές, χαρακτήρισε fake news την εν λόγω ανάρτηση, αναγκάζοντας τη Μαντόνα να την κατεβάσει. Η ίδια έσπευσε να πνίξει όμως τον πόνο της με ένα οικογενειακό ταξίδι στην Τζαμάικα για να γιορτάσει τα 62α γενέθλιά της.

Τη στιγμή που η Madonna ανέβαζε βίντεο στα social media για την προώθηση του νέου της βιντεοκλίπ, τρίβοντας τον καβάλο της και αγκαλιάζοντας το πανάκριβο γούνινο παλτό της, η Lady Gaga τραγουδούσε στην ορκωμοσία του νέου πρόεδρου της Αμερικής. Ντυμένη με ένα φόρεμα μαύρο με κόκκινη φούστα του οίκου Schiaparelli δίπλα στον Τζον Μπάιντεν και την Κάμαλα Χάρις τραγούδησε τον αμερικανικό εθνικό ύμνο, απαντώντας με αυτόν τον τρόπο στον Ντόναλντ Τραμπ που καταφερόταν εναντίον της κάθε φορά που του ασκούσε κριτική δημόσια. Ως ένα παιδί που μεγάλωσε στο περιθώριο, η Lady Gaga είναι πάντα μια δεινή υπέρμαχος των δικαιωμάτων των αδυνάτων. Τον περασμένο μήνα τιμήθηκε με το βραβείο Ελεύθερου Λόγου από το Κέντρο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ για τα μη βίαια μηνύματα για την κοινωνική αλλαγή που στέλνει, την αποκήρυξη του ρατσισμού και της λευκής κυριαρχίας.

Την περασμένη άνοιξη, με το ξέσπασμα της πανδημίας διοργάνωσε τη συναυλία One World: Together at Home μαζί με άλλα μεγάλα ονόματα της μουσικής, καταφέρνοντας να συγκεντρώσει 127 εκατομμύρια δολάρια για τη στήριξη του υγειονομικού προσωπικού της πρώτης γραμμής.

Επανεφεύρεση

Αξιοποιώντας την περίοδο της καραντίνας, η Lady Gaga έστησε μια βίγκαν σειρά καλλυντικών προσώπου, κυκλοφόρησε το νέο της άλμπουμ «Chromatica» τον Μάιο και πήρε μέρος σε γυρίσματα για δύο νέες ταινίες, μία υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Ρίντλεϊ Σκοτ με τίτλο «TBC» και το θρίλερ «Bullet train». Η 34χρονη τραγουδίστρια ξέρει καλά πώς να επανεφευρίσκει τον εαυτό της και δεν διστάζει να το κάνει συνεχώς. Μεγάλο μέρος της δύναμής της αντλείται από την ευρεία βάση των θαυμαστών της, που την ωθεί διαρκώς να είναι πιο αυθεντική. Και μάλλον το παραδέχεται και στο νέο της τραγούδι «Sine from Above», ένα ντουέτο με τον Ελτον Τζον όπου τραγουδάει πως όταν ήταν νεότερη επιζητούσε να αστράφτει αλλά πλέον τώρα το μόνο που θέλει είναι να επουλώνει πληγές και να βρίσκει την αγάπη. Και το έκανε αυτό για τα καλά την περασμένη εβδομάδα, στο πόντιουμ μπροστά στο Καπιτώλιο και όλο τον κόσμο.