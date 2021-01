Αγενές και άκομψο χαρακτηρίστηκε από πολλούς το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Κρις Μόργκαν προς στον Λάρι Κινγκ που έφυγε την προηγούμενη εβδομάδα από τη ζωή.

Ο Μόργκαν ανέβασε αρχικά στον λογαριασμό του στο Twitter μια φωτογραφία του θρυλικού τηλεπαρουσιαστή γράφοντας «RIP Λάρι Κινγκ. Θρύλος της τηλεόρασης». Ήταν όμως δεύτερο το tweet που ακολούθησε που προκάλεσε αντιδράσεις.

Larry King was a hero of mine until we fell out after I replaced him at CNN & he said my show was ‘like watching your mother-in-law go over a cliff in your new Bentley.’ (He married 8 times so a mother-in-law expert) But he was a brilliant broadcaster & masterful TV interviewer. pic.twitter.com/1JsXeeZYEk — Piers Morgan (@piersmorgan) January 23, 2021

«Ο Λάρι Κινγκ υπήρξε ένας από τους ήρωές μου. Μετά τον αντικατέστησα στο CNN και είπε ότι η εκπομπή μου ήταν “σαν να βλέπεις την πεθερά σου να πέφτει σε γκρεμό με την καινούργια σου Μπέντλεϊ». (Παντρεύτηκε 8 φορές οπότε ήξερε από πεθερές). Αλλά ήταν ένας λαμπρός παρουσιαστής και μοναδικός συνεντευξιαστής».

Το σχόλιό του και ειδικά η στιγμή που επέλεξε να το κάνει επικρίθηκαν από πάρα πολλούς χρήστες.

«Αυτό είναι αγενές και άκομψο, Πιρς. Γιατί να κάνεις προσωπική προσβολή μια τέτοια στιγμή; Απλώς πες κάτι ευγενικό. Ή μη λες τίποτα. Υπάρχει και αυτή η επιλογή», έγραψε στο Twitter o παρουσιαστής του BET, Marc Lamont Hill.

«Το γεγονός ότι περίμενες να πεθάνει για να δημοσιεύσεις αυτή την ανοησία λέει πολλά για τον χαρακτήρα σου» έγραψε ένας θαυμαστής, ενώ ένας άλλος συμπλήρωσε: «Αξιολύπητος. Πάντα ήσουν. Απέτυχες στο CNN μετά τον Λάρι Κινγκ και επέστρεψες στο Ηνωμένο Βασίλειο.»

Το 2011, ο Βρετανός τηλεπαρουσιαστής πήρε την σκυτάλη από τον Κινγκ στο CNN, αλλά η εκπομπή του με τίτλο «Piers Morgan Live» κόπηκε το 2014 λόγω χαμηλής τηλεθέασης.

Ο Μόργκαν απάντησε στα επικριτικά σχόλια γράφοντας: «Ο Λάρι μισούσε το γεγονός πως τον αντικατέστησα στο CNN και δεν προσπάθησε ποτέ να το κρύψει, πράγμα πολύ στενάχωρο καθώς ήταν ένας από τους ήρωές μου – αλλά εξακολουθώ να πιστεύω ότι ήταν ένας θαυμάσιος τηλεπαρουσιαστής και ένας από τους μεγαλύτερους τηλεοπτικούς σταρ όλων των εποχών».

The fact that you had to wait till Larry king passed, to post this drivel speaks volumes of your character. You’ll NEVER pull his numbers…. you’re the closest thing we have to Graham Norton here in the U.S…. only Graham has a personality… and interviewing skills.. — Morales Acosta (@MoralesAcosta2) January 23, 2021

So unnecessary, the mans dead. What are you achieving by insulting him, other than possibly upsetting his family? — Braz (@David_Brazil_) January 23, 2021