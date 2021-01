Το Κέντρο Πομπιντού, ένας από τους κορυφαίους πολιτιστικούς προορισμούς του Παρισιού και σπίτι της μεγαλύτερης συλλογής μοντέρνας τέχνης στην Ευρώπη, θα κλείσει από το 2023 για τέσσερα χρόνια ώστε να ανακαινιστεί, σύμφωνα με δηλώσεις της υπουργού Πολιτισμού της Γαλλίας.

«Υπήρχαν δύο επιλογές», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Ροσελίν Μπασελό στην Le Figaro την Δευτέρα. «Η μία ήταν το κέντρο να ανακαινιστεί παραμένοντας ανοιχτό και η άλλη να κλείσει τελείως». «Επέλεξα τη δεύτερη επειδή είναι συντομότερη και λιγότερη ακριβή», είπε η ίδια.

