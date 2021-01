«Μάθαμε ότι πρέπει ν’ ακούμε τους ειδικούς και τους επιστήμονες και να παίρνουμε νωρίς αποφάσεις» τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σχετικά με τα διδάγματα της πανδημίας, κατά τη διάρκεια σχετικής συζήτησης στο πλαίσιο της διαδικτυακής συνόδου του World Economic Forum.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε επίσης ότι καταφέραμε στην Ελλάδα να χειριστούμε καλά το πρώτο κύμα, ενώ, με το δεύτερο κύμα το Νοέμβριο, προχωρήσαμε σ’ ένα αυστηρό lockdown που «πόνεσε» οικονομικά, αλλά ήταν αυτό που έπρεπε να γίνει για να μην εξαπλωθεί ο ιός.

Σημείωσε δε ότι οι ειδικοί και η κυβέρνηση είπαν στους Έλληνες έγκαιρα τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουν κι εκείνοι το ακολούθησαν, πειθαρχώντας στα μέτρα και ότι η συμπεριφορά αυτή πρέπει να διατηρηθεί έως ότου να εμβολιαστεί ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού. «Οι ειδικοί είναι αυτοί που μας λένε τι πρέπει να κάνουμε», επανέλαβε ο κ. Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντας ως πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ελήφθησαν νωρίς οι κρίσιμες αποφάσεις, με αποτέλεσμα να υπάρξει χρόνος για τη θωράκιση και ενίσχυση του συστήματος υγείας.

Σε ερώτηση για το πότε θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα, ο κ. Μητσοτάκης απάντησε πως αυτό εξαρτάται από την πορεία των εμβολιασμών. Αναφέρθηκε δε αναλυτικά στη συμφωνία της ΕΕ με τις φαρμακευτικές εταιρείες για την προμήθεια των δόσεων, την οποία χαρακτήρισε ως «success story». Τόνισε, ωστόσο, ότι οι παραδόσεις πρέπει να εξασφαλιστεί πως θα γίνουν πιο γρήγορα και να μην υπάρξουν καθυστερήσεις, καθώς από τις παραδόσεις εξαρτάται άμεσα ο ρυθμός των εμβολιασμών. Αν τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα, κατέληξε ο πρωθυπουργός, θα μπορούμε να επιστρέψουμε σε μια κάποια κανονικότητα στα τέλη της άνοιξης ή στις αρχές του καλοκαιριού.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην πρότασή του για το πιστοποιητικό εμβολιασμού, σημειώνοντας ότι μ’ αυτή θέλουμε οι επισκέπτες στην Ελλάδα να έρθουν με ασφάλεια το καλοκαίρι και ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά εν τέλει ολόκληρη την Ευρώπη.

Σχολιάζοντας, επίσης, το άνοιγμα των καταστημάτων, τόνισε ότι η επιδημιολογική κατάσταση συνεχίζει να παρακολουθείται στενά, αλλά η απόφαση ήταν απαραίτητη για να λειτουργήσει η οικονομία, η οποία στηρίχθηκε όλο αυτό το διάστημα με «ενέσεις» από το κράτος. «Τηρούμε τους βασικούς κανόνες κι είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι», κατέληξε ο πρωθυπουργός.

Σε ερώτηση για το σύστημα υγείας και τι άλλαξε στην Ελλάδα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η πανδημία αναδείχθηκε σε μεγάλη ευκαιρία για τη βελτίωσή του και ότι έμφαση δίνεται πλέον κυρίως στον τομέα της πρόληψης. Ανέφερε χαρακτηριστικά ως παράδειγμα την αντικαπνιστική καμπάνια και την απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους που τελικά λειτούργησε μ’ επιτυχία.

Kyriakos Mitsotakis, Greece’s Prime Minister, explains what he and his country have learned fighting the #coronavirus pandemic.

Watch the full session here: https://t.co/G0L7pCRCdh@kmitsotakis #DavosAgenda pic.twitter.com/iuGitzsADq

— World Economic Forum (@wef) January 25, 2021