Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή του από την έκρηξη που συγκλόνισε το κέντρο της Μαδρίτης, το μεσημέρι της Τετάρτης, ενώ σε έξι ανέρχονται μέχρι στιγμής οι τραυματίες.

Σύμφωνα με τις αρχές, υπάρχουν τουλάχιστον έξι τραυματίες, ο ένας σοβαρά, ενώ ο δήμαρχος της Μαδρίτης αναφέρει πως δύο άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους.

Όπως είπε ο ίδιος σε δηλώσεις του, η έκρηξη προήλθε πιθανότατα από διαρροή αερίου η οποία κατέστρεψε τέσσερις ορόφους κτιρίου, χωρίς πάντως να έχει ανακοινωθεί κάτι επίσημα.

Εικόνες και βίντεο από το σημείο έχουν αναρτηθεί στα social media, αποτυπώνοντας τεράστιες καταστροφές σε τουλάχιστον ένα κτίριο, που, σύμφωνα με την TVE, βρίσκεται κοντά σε οίκο φροντίδας ηλικιωμένων.

Εκπρόσωπός του μάλιστα δήλωσε ότι «κανένας τρόφιμος ή υπάλληλος δεν τραυματίστηκε», ενώ εκκενώνονται κτίρια.

Στην περιοχή έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που έχουν αποκλείσει το σημείο.

«Ήμασταν 400 μέτρα μακριά και άκουσα την έκρηξη. Όλοι οι τρόφιμοι έχουν εκκενώσει το κτίριο. Από όσο γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχουν τραυματισμοί» λέει ο Juan Miguel Estepa, εργαζόμενος στον οίκο φροντίδας.

Μια γυναίκα που μόλις κατέβηκε από το λεωφορείο όταν άκουσε την έκρηξη, μόλις 50 ή 100 μέτρα μακριά, εξήγησε ότι είδε «ένα σώμα ξαπλωμένο στο έδαφος».

