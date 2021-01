Εκτεθειμένοι στο τσουχτερό κρύο και σε θερμοκρασίες κατάψυξης αναγκάζονται οι πρόσφυγες που παραμένουν εγκλωβισμένοι στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Εικόνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από τους καταυλισμούς σε Χίο Λέσβο, αλλά και στη Μαλακάσα αποδεικνύουν την προχειρότητα των δομών και την ακαταλληλότητα των τοποθεσιών, οι οποίο έχουν μετατραπεί σε απέραντους λασπότοπους μετά τις τελευταίες βροχοπτώσεις.

Η κακοκαιρία δημιούργησε προβλήματα ηλεκτροδότησης στα καμπς με αποτέλεσμα χιλιάδες πρόσφυγες να αναγκαστούν να περάσουν τα βράδια τους στις σκηνές τους χωρίς να έχουν τρόπο να ζεσταθούν.

Κάποιοι μόνο κατάφεραν να ανάψουν μικρές φωτιές για να προστατευθούν από το πολικό ψύχος.

«Ο παγωμένος χειμώνας είναι πιο βαρύς στα νησιά του Αιγαίου: οι περισσότεροι αιτούντες άσυλο στη Λέσβο είναι γυναίκες και παιδιά. Η Ελλάδα έχει σημειώσει πρόοδο στον καταυλισμό ο οποίος αντικατέστησε την Μόρια, αλλά οι 7.300 κάτοικοί του βιώνουν ζοφερές συνθήκες εν μέσω κρύου, παρά τις προσπάθειες ανθρωπιστικών οργανώσεων να βοηθήσουν την Ελλάδα να καλύψει τα κενά έκτακτης ανάγκης» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ενώ τονίζει πως:

«Απαιτούνται μακροπρόθεσμες λύσεις, όπως μεταφορά σε κατάλληλο καταφύγιο, καλύτερες προοπτικές ένταξης και μετεγκατάσταση σε άλλα κράτη της ΕΕ για να βοηθήσουν τους ευάλωτους».

Long-term solutions like transfers to appropriate shelter, better integration prospects and relocation to other EU states are needed to help the vulnerable. 3/3 — UNHCR Greece (@UNHCRGreece) January 17, 2021

«Ξεκινάει ο χειμώνας και φοβάμαι…»

«Βρέχει και έχει κρύο. Έχει τόσο κρύο που αναγκαζόμαστε να φοράμε ό,τι έχουμε για να ζεσταθούμε ενώ ζούμε σε μια σκηνή. Φοβάμαι ότι αυτό που γινόταν στη Μόρια συμβαίνει και εδώ. Στη Μόρια τον χειμώνα δεν είχαμε ηλεκτρισμό και έπρεπε να κάνουμε ότι κάνουμε και τώρα εδώ. Μόλις ξεκινάει ο χειμώνας και φοβάμαι γιατί δεν έχουμε με τι να ζεσταθούμε, ζούμε σε σκηνές και δεν έχουμε ρεύμα» λέει σε ένα βίντεο Yasser που μένει στον καταυλισμό του Καρά Τεπέ.

Yaser is a resident of the camp on #Lesvos. Last week saw rain, strong winds and subzero temperatures. Last night it snowed. History is repeating itself. Just like the last 5 winters, vulnerable people have been condemned to brave winter in the toughest conditions imaginable. pic.twitter.com/Cbszkjihw2 — Choose Love (@chooselove) January 18, 2021

Βίντεο της γερμανικής οργάνωσης ανθρωπίνων Medico International αποτυπώνουν την τραγική κατάσταση στο καμπ του Καρά Τεπέ.

Στο βίντεο διακρίνει κανείς τους θυελλώδεις ανέμους που διαλύουν τις σκηνές των προσφύγων, ενώ πέφτει έντονο χιονόνερο.

Σύμφωνα με την οργάνωση ο καιρός ήταν τόσο άσχημος που ο δήμαρχος του νησιού αναγκάστηκε να ανοίγει τις αίθουσες στο λιμάνι για να στεγάσει τους άστεγους.

«Εντωμεταξύ το σταρτόπεδο του Καρά Τεπέ βρίσκεται ακόμα σε καραντίνα ενώ σχεδόν οι μισές σκηνές έχουν πλημμυρίσει» αναφέρει η οργάνωση.

Auf #Lesbos hat es Schneeregen, für die Nacht sind Minusgrade vorhergesagt. Es ist saukalt, die Leute frieren und haben nichts zu heizen. 1/3 pic.twitter.com/8SSdlh7rfJ — medico international (@nothilfe) January 17, 2021

Μάλιστα, σύμφωνα με καταγγελίες, οι πρόσφυγες απαγορεύεται να τραβάνε φωτογραφίες. Σε διαφορετική περίπτωση απειλούνται ότι «θα τους σπάσουν τα κινητά».

According to a new declaration in hellish moria2. no photos or videos is allowed to be recorded in ,terms of such case,the phones will be broken.

Weather is freezing and there is no electricity or heating system.

Sweet dreams world,while thousands are in cold.#LeaveNoOneBehind pic.twitter.com/VpxsqW4HRp — Parwana Amiri پروانه اميري (@parwana_amiri) January 18, 2021

Während die meisten von uns im Warmen sitzen können, müssen die Menschen im Zeltlager #KaraTepe auf #Lesbos unter widrigsten Bedingungen überleben. Unfassbar daran: #Seehofer und die Regierungen der EU-Staaten wollen es so. pic.twitter.com/z3edpGkIBA — MISSION-LIFELINE.DE (@SEENOTRETTUNG) January 16, 2021

Στον «πάγο» η ΒΙΑΛ

Στη ΒΙΑΛ Χίου οι πρόσφυγες παρέμειναν για αρκετές ώρες χωρίς ρεύμα με τα μοναδικά τους μέσα, να αντιμετωπίζουν το αφόρητο κρύο, οι κουβέρτες και οι υπνόσακοί τους.

Όπως φαίνεται από φωτογραφίες, λίγο πιο πάνω από τον καταυλισμό το χιόνι έχει σκεπάσει τις βουνοκορφές.

Ευτυχώς η χιονόπτωση δεν έφτασε μέχρι το καμπ, ωστόσο το βράδυ η θερμοκρασία έδειχνε υπό το μηδέν.

That’s the weather people faced today in VIAL detention center of #Chios.

Temperatures around 0⁰C, without running water or electricity.#Refugeesgr #Refugees pic.twitter.com/najXiQUPZl — Եհҽմɾցíɑ_ցօҽԵíɑ ⛧ (@Theurgia_Goetia) January 17, 2021

«Λες και είμαι σε νεκροταφείο…»

Αντίξοες συνθήκες φαίνεται να αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες και στον καταυλισμό της Μαλακάσας, όπου, όπως φαίνεται από εικόνες που έφερε στη δημοσιότητα η οργάνωση Refugee Support Aegean (Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο), τα πάντα έχουν καλυφτεί με χιόνι.

1/2 Winter is here! 782 protection seekers in New #Malakasa refugee camp live in tents covered by snow. Among them are 258 children. #refugeesgr pic.twitter.com/rdrGf5SN3t — RSA (@rspaegean) January 18, 2021

«Χθες υπήρχε χιόνι παντού. Ένιωθα σαν να ήμουν σε νεκροταφείο, τόσο κρύο. Πήγα να πάρω νερό από τις βρύσες έξω. Έπρεπε να περιμένω μέχρι το νερό να αρχίσει να τρέχει, γιατί νωρίς το πρωί ήταν παγωμένο…» ανέφερε ένας πρόσφυγας.

«Οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν σε κοντέινερς, αλλά μερικές οικογένειες με παιδιά και ή όσοι είναι ανύπαντροι βρίσκονται σε σκηνές μέσα σε ένα κτίριο. Υπάρχουν περισσότερες από 30 σκηνές. Οι άνθρωποι που ζουν εκεί πρέπει να χρησιμοποιούν τα ντους, τουαλέτες και βρύσες έξω».

1/3 #Malakasa Camp: «Yesterday there was snow everywhere. It felt like a cemetery, that cold. I went to take water from the taps outside. I had to wait until the water started running, because in the early morning it was frozen…», says a refugee. pic.twitter.com/rj3cAqYKZA — RSA (@rspaegean) January 18, 2021