Η Charlotte Casiraghi είναι αναμφισβήτητα μία από τις πιο εντυπωσιακές και γοητευτικές εν ζωή «γαλαζοαίματες».

Η δωρική ομορφιά της και η κληρονομική γοητεία που κληρονόμησε από την μητέρα της πριγκίπισσα Καρολίνα, τον μπαμπά Stefano Casiraghi, αλλά και ο αέρας αυτοπεποίθησης που της χαρίζει το γενεαλογικό δέντρο της, με παππού τον πρίγκιπα Ρενιέ και γιαγιά την Γκρέις Κέλι, έκαναν τον εμβληματικό γαλλικό οίκο μόδας CHANEL, να στέψουν την Charlotte Casiraghi ως νέα πρέσβειρά του.

See inside Charlotte Casiraghi’s first ads as brand ambassador for @Chanel, shot in her native Monaco. https://t.co/QggffUmEJW

— WWD (@wwd) January 2, 2021