Στο πένθος έχει βυθιστεί η Μάντσεστερ Σίτι, καθώς ένας από τους μεγαλύτερους θρύλους της ομάδας, ο Κόλιν Μπελ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών.

Ο Μπέρι θεωρούνταν ο καλύτερος παίκτης των «πολιτών» όσο αγωνιζόταν στους γαλάζιους του Μάντσεστερ. Στον σύλλογο βρέθηκε το 1966 από τη Μπέρι, και πέρασε 13 χρόνια στην ομάδα.

Παρότι μέσος μπόρεσε να σκοράρει 117 γκολ στις 394 συμμετοχές του με τη Σίτι, όντας μάλιστα ένας από τους πιο καταλυτικούς παίκτες τόσο στην άνοδο (την πρώτη του σεζόν) της ομάδας του Μάντσεστερ, όσο και στο πρωτάθλημα που κατέκτησε το 1968.

Ακόμη ήταν βασικό μέλος στο μοναδικό ευρωπαϊκό τρόπαιο που έχουν στην τροπαιοθήκη τους οι «πολίτες», το 1970 όταν και κέρδισαν στον τελικό του Κυπέλλου Κυπελλούχων την Γκόρνικ με σκορ 2-1.

Εκτός των άλλων, σήκωσε ακόμη ένα FA Cup, ένα League Cup και 2 Charity Shield, ενώ κατέγραψε 48 συμμετοχές με την εθνική Αγγλίας.

It is with the deepest sadness and heaviest of hearts that we announce the passing of Manchester City legend Colin Bell.

