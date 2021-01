Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Γκέτεμποργκ στη Σουηδία προσφέρει μια νέα εμπειρία για τη διοργάνωση του 2021, καλώντας έναν κινηματογραφόφιλο να περάσει μια εβδομάδα μόνος του σε ένα απομονωμένο νησί βλέποντας τις ταινίες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμά του.

Sweden’s Göteborg Film Festival is set to carry out cinema’s ultimate social distancing experiment.

For its 2021 event, Göteborg is inviting a single film fan to spend seven days alone on an isolated island in the North Sea with only the festival’s films for company. pic.twitter.com/u0aWWqpDHx

