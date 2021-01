Η παράνοια του κόσμου δυστυχώς δεν έχει όρια…Ένας άνδρας 60 ετών, σκέφτηκε ότι θα ήταν απολύτως «λογικό» να περάσει στην απέναντι αποβάθρα πηδώντας από τη μία πλευρά στην άλλη.

Εκείνη τη στιγμή του έφυγε το παπούτσι και με το τρένο να πλησιάζει, ο άνδρας έκανε πίσω με αργά βήματα. Όμως ένας αστυνομικός τον βοήθησε την τελευταία στιγμή να ανέβει την αποβάθρα, δίνοντάς του στο τέλος ένα χαστούκι.

Το συγκεκριμένο περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο, έγινε γνωστό και τα σχόλια είναι χιλιάδες.

#WATCH | Maharashtra: A constable of Mumbai Police helped a 60-year-old man, who got stuck at a railway track, save his life at Dahisar railway station in Mumbai yesterday. pic.twitter.com/lqzJYf09Cj

— ANI (@ANI) January 2, 2021