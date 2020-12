Δύο αστυνομικοί σκοτώθηκαν σε ανταλλαγή πυροβολισμών στην πρωτεύουσα Γκρόζνι της Τσετσενίας, ενώ ένας δράστης εξουδετερώθηκε από τα πυρά των αστυνομικών, μεταδίδει το πρακτορείο TASS επικαλούμενο πηγή στην αστυνομία, χωρίς να αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυροβολισμών σκοτώθηκαν δύο αστυνομικοί. Ένας δράστης εξουδετερώθηκε», δήλωσε η εν λόγω πηγή.

Video from #Grozny, #Chechnya, south #Russia, where 2 armed men opened fire at the police: 2 policemen and both attackers were killed in the shootout today

— Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) December 28, 2020