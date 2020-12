Η Κιμ Καρντάσιαν, ακόμα και εν μέσω πανδημίας δεν θα επέλεγε να εμφανιστεί στο χριστουγεννιάτικο πάρτι με πιτζάμες. Για το φετινό της ντύσιμο επέλεξε ένα αβάν-γκαρντ φόρεμα του οίκου Schiaparelli το οποίο θύμισε όμως σε πολλούς τον γνωστό ήρωα της Μάρβελ, Χαλκ αλλά και τα Χελωνονιντζάκια.

Στις φωτογραφίες που ανάρτησε χτες στο Instagram και το Twitter η Κιμ Καρντάσιαν πόζαρε πριν και κατά τη διάρκεια του πάρτι στο σπίτι της αδερφή της, Κόρτνεϊ.

Στο κλίμα των γιορτών (Χριστούγεννα ή Halloween, δεν έχει σημασία) η σταρ ήταν ντυμένη στα πράσινα.

Christmas at Kourtney’s 🎄❤️💚🎄 pic.twitter.com/qQYE6sHVFU — Kim Kardashian West (@KimKardashian) December 26, 2020

Το φόρεμα της αποτελούνταν από μια ανοιχτοπράσινη μεταξωτή φούστα που τυλιγόταν χαμηλά στη μέση και έναν πιο σκούρο πράσινο μεταλλικό κορσέ με ενσωματωμένους ψεύτικους κοιλιακούς.

Το εντυπωσιακό σύνολο ολοκλήρωναν δύο μεγάλα σκουλαρίκια σε σχήμα μελιτζάνας με δύο πράσινα, διαμαντένια φίδια στη θέση του κοτσανιού και διάφανες γόβες.

It was perfect to dress up and celebrate w just the fam this year. I hope everyone had a healthy and happy holiday ❤️💚 pic.twitter.com/uzbpbOK5Kr — Kim Kardashian West (@KimKardashian) December 26, 2020

«Πολλά ευχαριστώ στον @danielroseberry και τον οίκο @schiaparelli για το υπέροχο φόρεμα που με έκανε να αισθανθώ εορταστικά φέτος, παρόλο που τα πάρτι ακυρώθηκαν» έγραψε η ίδια στο Twitter.

Τα σχόλια των υπόλοιπων χρηστών ήταν πολλά αλλά το βασικό ερώτημα ήταν αν το φόρεμα θύμιζε περισσότερο τον Χαλκ ή Χελωνονιντζάκια.

A special thanks to @danielroseberry @schiaparelli for my amazing gown that made me feel festive this year even though our Christmas Eve party was cancelled. pic.twitter.com/hTOSmITT55 — Kim Kardashian West (@KimKardashian) December 26, 2020

Merry Christmas from The Grinch 💚 and Santa ❤️ pic.twitter.com/sCfo32iqJv — Kim Kardashian West (@KimKardashian) December 26, 2020