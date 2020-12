Must Read

Το γράφει στην ούγια; Γενιές και γενιές Ελλήνων και Ελληνίδων μεγάλωσαν έχοντας στραμμένη με θρησκευτική ευλάβεια την προσοχή τους στη μυστηριώδη, κατά τα άλλα, έννοια της ούγιας όταν επρόκειτο για αγορές υφασμάτων ποιότητας. Εκείνη η έννοια διαφύλασσε από την ψευτιά, την παραπλάνηση και την απάτη – ήταν εν ολίγοις το σύνορο ανάμεσα στο αυθεντικό, το γνήσιο, το αληθινό και το κίβδηλο. Μετά, ήρθε η εποχή όπου το φο μπιζού βρήκε χώρο να σταθεί και να αποκτήσει νόμιμη έκφραση – «δεν ήταν αλλά φαινόταν σαν να ήταν»…

Ενα κόσμημα, για παράδειγμα, που δεν είναι κατασκευασμένο από πολύτιμους ή ημιπολύτιμους λίθους ή από ευγενή μέταλλα, αλλά μοιάζει σαν να ανήκει στην ευρύχωρη κατηγορία του φο μπιζού, η ελληνική εκδοχή του οποίου κατάφερε να συμπεριλάβει σε αυτήν ακόμη και οικονομικά στοιχεία μιας εισηγμένης εταιρείας μετά των θυγατρικών της στην Απω Ανατολή. Φο μπιζού και φο στοιχεία, από τον αριθμό και την ταυτότητα των σημείων

Και όλα αυτά καλά καμωμένα – μέχρι τη στιγμή που ο δυτικός συνάντησε τον ανατολικό άνεμο (για να θυμηθούμε και τη συγγραφέα Περλ Μπακ) και η λάμψη και των προϊόντων και των οικονομικών τους στοιχείων ξεθώριασαν για τα καλά. Ο δυτικός άνεμος που ήρθε από τη Νέα Υόρκη έφερε το όνομα Quintessential Capital Management (QCM) – μια φίρμα διαχείρισης κεφαλαίων που αρέσκεται να πρωταγωνιστεί σε υποθέσεις μετοχικού ακτιβισμού ανά τον κόσμο. Ο δυτικός συνάντησε τον ανατολικό άνεμο που ερχόταν κατάφορτος από λάμψη και… πωλήσεις μέχρι τον ουρανό για τη θυγατρική – θυγατρικές του ομίλου Folli Follie στη Ασία και η «σύγκρουση» αποδείχθηκε μοιραία για την ελληνικής καταγωγής πολυεθνική της μόδας.

Η… κατεδάφιση

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Η πανταχού παρούσα «όπου το χρέος την προστάζει» QCM «χτύπησε» με το report της στις 4 Μαΐου 2018. Μια έκθεση με πολλαπλά τεκμήρια που κατεδάφιζε οριστικά την εικόνα της ευρωστίας και της ευμάρειας που ήθελε να εμφανίζει η οικογένεια Κουτσολιούτσου για τον όμιλο Folli Follie και τις δραστηριότητές του ανά τον κόσμο. Το περιεχόμενο της έκθεσης έφθασε και στην Αθήνα τροφοδοτώντας σειρά δημοσιευμάτων.

Η οικογένεια των ιδρυτών της φίρμας, που κατάφερε από ένα και μόνο κατάστημα στην Αθήνα το 1982 να γίνει – με τον τρόπο που έγινε μέσα από εξαγορές και στρατηγικές συμφωνίες συνεργασίας αλλά και προσοδοφόρες πωλήσεις συμμετοχών – μια παγκόσμια δύναμη στην αγορά του lifestyle fashion, αντί άλλης απαντήσεως έσπευσε να εκδώσει μια ανακοίνωση με προβλέψιμο περιεχόμενο, γεμάτο λεονταρισμούς, δίχως πρακτικό αντίκρισμα: Οποιοδήποτε δημοσίευμα στηριζόταν στην έκθεση της Quintessential Capital Management χαρακτηριζόταν ως «ανυπόστατο, ψευδές, συκοφαντικό και παραπλανητικό με άμεσο αποτέλεσμα τη ζημία των συμφερόντων της εταιρείας και των μετόχων της».

Πάντως, αν και η ίδια η διοίκηση Κουτσολιούτσου είχε δεσμευτεί να επανέλθει «με νεότερη ανακοίνωση προς το επενδυτικό κοινό, με αναλυτικά στοιχεία διάψευσης των κατ’ ιδίαν ψευδών πληροφοριών και στοιχείων» του report του fund, προτίμησε να σιωπήσει επί της ουσίας, πετώντας με χαρακτηριστική άνεση την μπάλα στην εξέδρα. Την ίδια στιγμή οι εποπτικές και ελεγκτικές Αρχές έχασαν τη μιλιά τους και προσπάθησαν να δραπετεύσουν από το… κάδρο των ευθυνών. Η σιωπή των πρώτων ωρών έδωσε τη θέση της σε μια συνειδητή ακινησία, γεγονός που επέτρεψε στην πλευρά Κουτσολιούτσου να ελιχθεί και να προετοιμάσει την αντεπίθεσή της.

«Γύρω – γύρω όλοι»

Σε κάθε περίπτωση το report από τη Νέα Υόρκη έφερε στο φως μια υπόθεση παρατεταμένης ως προς τον χρόνο και ευρείας ως προς την έκταση παραποίησης κρίσιμων οικονομικών στοιχείων από εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία. Επιπλέον, τα ευρήματα της δικανικής – εγκληματολογικής αξιολόγησης (forensic evaluation), που πραγματοποίησε στη συνέχεια η Alvarez & Marsal (A&Μ) στις εταιρείες του ομίλου FFG στην Ασία (APAC), δεν άφησαν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης για την έκταση της απάτης, η οποία περιγράφηκε στο report της A&M ως «merry go around», δηλαδή το γνωστό «γύρω γύρω όλοι». Οπότε, όλα καλά καμωμένα, όλοι καλά και εν πολλοίς, ευτυχισμένοι να τριβούν τα χέρια τους από ανακούφιση και ικανοποίηση. Το περίεργο αυτό γαϊτανάκι εξαπάτησης των επενδυτών είχε στηθεί με τη θυγατρική στην Ασία FF Group Sourcing Ltd να βρίσκεται στο κέντρο, με τους τζίρους των θυγατρικών της… θυγατρικής να στροβιλίζονται στον αέρα καθώς φούσκωναν με αέρα και όχι με πραγματικές πωλήσεις.

Τελικά, το ποιος είχε δίκιο και το ποιος έλεγε ψέματα αποδείχθηκε με περίτρανο τρόπο τα χρόνια που πέρασαν. Και όχι μόνο αυτό, όπως δείχνουν και τα τελευταία ευρήματα της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με τις προσφωνήσεις στον αγαπητό κύριο Τζώρτζη.

Ο μηχανισμός – ή μηχανισμοί – προστασίας των εμπλεκομένων στην υπόθεση συνειδητής και παρατεταμένης παραποίησης των οικονομικών στοιχείων της εισηγμένης Folli Follie φαίνεται ότι τέθηκε σε λειτουργία από την πρώτη στιγμή της «αντεπίθεσης» των μελών της οικογένειας Κουτσολιούτσου.

Βαριά ευθύνη

Η πρώτη και καίρια ευθύνη βαρύνει τη διοίκηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εκείνη ακριβώς την περίοδο – ένα βαρύ φορτίο που ο επικεφαλής και οι συνεργάτες τους έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν για να το βγάλουν από πάνω τους. Το καλοκαίρι του 2019 – μετά την εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη – ο καθηγητής Χαράλαμπος Γκότσης στην αποχαιρετιστήρια επιστολή του στο προσωπικό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μεταξύ άλλων, γράφει τα εξής: « (…)

Είμαι περήφανος για την ταχύτητα, την πληρότητα και την αποτελεσματικότητα με την οποία οι υπηρεσίες της Επιτροπής αλλά και το Διοικητικό Συμβούλιο αντιμετώπισαν αυτές τις περιπτώσεις. Στη διεθνή εμπειρία είναι δύσκολο να βρει κανείς μεγάλες υποθέσεις που η έρευνα να ολοκληρώθηκε μέσα σε μερικούς μήνες και όχι σε κάποια χρόνια». Δυστυχώς για εκείνον, μια έστω επίσκεψη στο site της QCM θα τον βοηθούσε να κατανοήσει τι σημαίνει «ταχύτητα, πληρότητα, αποτελεσματικότητα» σε περιπτώσεις κρίσης. Το παράδειγμα της αντιμετώπισης της ιταλικής εταιρείας Bio-on SpA από τις Αρχές της γειτονικής χώρας δεν χωρεί καμία αμφισβήτηση, ένσταση και αμφιβολία…

