Αγαλμα της ακτιβίστριας υπέρ των πολιτικών δικαιωμάτων των μαύρων, Μπάρμπαρα Ρόουζ Τζονς, η οποία έπαιξε βασικό ρόλο στην άρση του φυλετικού διαχωρισμού στo δημόσιο σχολικό σύστημα, θα τοποθετηθεί στη Ροτόντα του Καπιτωλίου της Ουάσιγκτον, ανέφεραν χθες Δευτέρα αξιωματούχοι, αντικαθιστώντας το άγαλμα ηγέτη των Συνομόσπονδων Πολιτειών της Αμερικής που πολέμησαν υπέρ της δουλείας.

Η Τζονς ήταν 16 ετών όταν ηγήθηκε διαμαρτυρίας των συμμαθητών της στο γυμνάσιο της Βιρτζίνια, το οποίο αποτελείτο από μαύρους μαθητές, ζητώντας εκπαιδευτική ισότητα.

Η διαμαρτυρία οδήγησε σε αγωγή και στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ το 1954, γνωστή ως Μπράουν κατά του Συμβουλίου της Εκπαίδευσης (Brown v Board of Education), που κήρυξε παράνομο τον φυλετικό διαχωρισμό.



Το σημείο όπου θα τοποθετηθεί το άγαλμα της Μπάρμπαρα Ρόουζ Τζονς (φωτογραφία Reuters)

Το άγαλμα, το οποίο παραχωρήθηκε από τη Βιρτζίνια, θα αντικαταστήσει εκείνο του στρατηγού Ρόμπερτ Ε. Λι, διοικητή του στρατού της Συνομοσπονδίας και του στρατού της Βόρειας Βιρτζίνιας κατά τη διάρκεια του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου.

«Το Κογκρέσο θα συνεχίσει το έργο μας για να απαλλάξει το Καπιτώλιο από φόρους τιμής στο μίσος, καθώς αγωνιζόμαστε για τον τερματισμό της μάστιγας του ρατσισμού στη χώρα μας», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι.

«Δεν υπάρχει χώρος για να γιορτάσουμε τη μισαλλοδοξία της Συνομοσπονδίας στο Καπιτώλιο ή οποιοδήποτε άλλο μέρος τιμής στη χώρα μας» πρόσθεσε.

Ο βουλευτής της Βιρτζίνιας Ντόναλντ ΜακΕχιν τόνισε με tweet του: «Ανυπομονώ να δω ένα άγαλμα της Μπάρμπαρα Τζονς , της οποίας η γενναιότητα άλλαξε το έθνος μας, να εκπροσωπεί τη Βιρτζίνια σύντομα εδώ».

The Robert E. Lee statue honors a legacy of division, oppression & racism. @RepWexton & I are proud to have led the effort in the House to replace Lee’s statue.

I look forward to seeing a statue of Barbara Johns, whose bravery changed our nation, representing VA here soon. pic.twitter.com/1zfCfSsycw

— Rep. Donald McEachin (@RepMcEachin) December 21, 2020