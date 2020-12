To Hygge (προφέρεται hoo-gah) έγινε μόδα χάρη στο best selling βιβλίο «Hygge: A Celebration of Simple Pleasures, Living the Danish Way ή το The Little Book of Hygge», του Meik Wiking. Αγαπημένο hashtag στα social media, αλλά και τρόπος ζωής που έχει ξεφύγει από τα στενά δανέζικα πλαίσια.

Πώς μπορούμε να ορίσουμε το hygge;

Είναι η «αίσθηση μιας ποιοτικής στιγμής χαλάρωσης και άνεσης η οποία δημιουργεί ικανοποίηση, πληρότητα και ευεξία πνεύματος & σώματος».Η άνεση, η χαλαρότητα, η ποιότητα του ελεύθερου χρόνου σου, η ηρεμία.

Οι «ειδικοί» λένε ότι υπάρχουν μερικά βήματα για να το προσεγγίσεις:

*Φτιάξε ένα φαγητό ή ένα γλυκό κι απόλαυσε τη διαδικασία, χωρίς άγχος.

*Κάλεσε τους φίλους σου στο σπίτι για να μιλήσετε και να περάσετε μερικές ώρες χωρίς κινητά.

*Μην ανοίγεις το μέιλ σου, ούτε να τσεκάρεις το κινητό σου όσο είσαι σπίτι.

*Διάβασε ένα ωραίο βιβλίο δίπλα στο παράθυρο.

*Απόλαυσε ένα ωραίο δείπνο με τους δικούς σου, ή φτιάξε ένα χειροποίητο δώρο.

Ένας Έλληνας Youtuber που ζει μόνιμα στην Δανία το εξηγεί περίφημα.

Γενικώς, η φιλοσοφία του hygge εστιάζει στις μικρές απολαύσεις της ζωής που είναι προσιτές σε όλους μας αλλά συχνά τις αφήνουμε να μας προσπεράσουν, όπως αναφέρει η Τelegraph.

Και πώς κάνουμε το σπίτι μας τον απόλυτο προορισμό hygge;

Aπλά. Με χαμηλό φωτισμό, απαλές κουβέρτες και μαξιλάρια, ζεστά ροφήματα, άνετα ρούχα, φίλους και οικογένεια γύρω μας. Όλα ξεκινούν, όμως, από την διάθεσή μας.

