Αντίστροφα μετρά η Ευρωπαϊκή Ένωση για την έναρξη των εμβολιασμών κατά του κοροναϊού μετά το «πράσινο φως» του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) για τη χορήγηση του εμβολίου των Pfizer/ BioNTEch.

Μάλιστα, η διαδικασία στο τυπικό σκέλος της τρέχει με γοργούς ρυθμούς, με αποτέλεσμα η έγκριση από την Κομισιόν να αναμένεται εντός της ημέρας.

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έκανε λόγο για αποφασιστική στιγμή, τονίζοντας είναι ώρα η ΕΕ να δράσει γρήγορα.

«Είναι αποφασιστική στιγμή στις προσπάθειές μας να προσφέρουμε ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια στους Ευρωπαίους. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Υγείας μόλις έδωσε θετική γνωμάτευση για το εμβόλιο Pfizer/BioNtech. Τώρα θα δράσουμε γρήγορα. Περιμένω απόφαση της Κομισιόν μέχρι το βράδυ» σημείωσε χαρακτηριστικα.

It’s a decisive moment in our efforts to deliver safe & effective vaccines to Europeans!

The @EMA_News just issued a positive scientific opinion on the #BioNTech / @pfizer vaccine.

Now we will act fast. I expect a @EU_Commission decision by this evening.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 21, 2020