Η διοργανώτρια του Γκλάστονμπερι, Emily Eavis κάλεσε την βρετανική κυβέρνηση να στηρίξει οικονομικά τα μουσικά φεστιβάλ της χώρας καθώς διαφαίνονται ακυρώσεις και για το φετινό καλοκαίρι.

Παρόλο που ο νομικός εκπρόσωπος της διοργάνωσης έχει δηλώσει πως το Γκλάστονμπερι του 2021 θα πραγματοποιηθεί, η Eavis ανέφερε σε συνέντευξή της στους Times: «Υπό κανονικές συνθήκες αυτή τη στιγμή θα είχαμε προχωρήσει πολύ με τον σχεδιασμό του επόμενου φεστιβάλ.

Η καλύτερη λύση είναι η κυβέρνηση να προσφέρει άμεση οικονομική στήριξη στο Γκλάστονμπερι και άλλες παρόμοιες διοργανώσεις σε περίπτωση που ενώ έχουν προχωρήσει τις προετοιμασίες αναγκαστούν να ακυρωθούν.

Αν η κυβέρνηση μας στηρίξει με άμεσο τρόπο σημαίνει ότι μοιραζόμαστε το ρίσκο και ότι μπορούμε να προχωρήσουμε με την ελπίδα πως το καλοκαίρι τα πράγματα θα είναι καλύτερα».

50 years ago today, my dad first opened the Worthy Farm gates and this happened. Ever evolving, the festival has lived through five decades, it has been a wild ride – controversial, unpredictable, and so much fun to be a part of. Thanks for being part of it too. pic.twitter.com/oNO3AGS25X

— Emily Eavis (@emilyeavis) September 19, 2020