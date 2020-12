Η Disney+ έχει τώρα 86,8 εκατομμύρια συνδρομητές, αριθμός που αρχικά η εταιρεία πίστευε ότι θα φτάσει σε πέντε χρόνια.

(Οι Hulu και ESPN +, που κατέχει επίσης η Disney, έχουν 39 εκατομμύρια και 12 εκατομμύρια αντίστοιχα).

Η καραντίνα αναμφίβολα ενίσχυσε αυτά τα στατιστικά στοιχεία, αλλά είναι εντυπωσιακά σε σύγκριση με, ας πούμε, το HBO Max, το οποίο κυκλοφόρησε φέτος και μετρά μόλις 12,6 εκατομμύρια συνδρομητές ή το Peacock, που απέκτησε μόλις 26 εκατομμύρια φέτος.

Παρόλα αυτά, η επίτευξη 250 εκατομμυρίων συνδρομητών σε τρία χρόνια θα είναι πρόκληση.

Η εταιρεία έχει στο οπλοστάσιο της εκατοντάδες σειρές. Ενδεικτικά:

WandaVision

Φαίνεται απολύτως παράξενο με όλους τους καλύτερους τρόπους. Η σειρά θα επικεντρωθεί στους Wanda Maximoff (Elizabeth Olson) και Vision (Paul Bettany) που ζουν σε ένα γραφικό προάστιο ως ένα κανονικό ζευγάρι – μέχρι που η Wanda αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι δεν είναι όλα όπως φαίνονται.

Ηθοποιοί από το Marvel Cinematic Universe, συμπεριλαμβανομένων των Randall Park και Kat Dennings, θα μπουν στη σειρά. Η εκπομπή της ξεκινά στις 15 Ιανουαρίου του 2021.

Το γεράκι και ο στρατιώτης του χειμώνα

Ξεκινώντας στις 19 Μαρτίου 2021, το Falcon and the Winter Soldier θα πρωταγωνιστήσει ο Anthony Mackie ως Sam Wilson (γνωστός και ως The Falcon) και ο Sebastian Stan ως Bucky Barnes (γνωστός και ως The Winter Soldier) που θα πολεμήσουν κακούς μαζί μετά την αποχώρηση του Captain America στο τέλος του Avengers: Endgame.

Ο Daniel Brühl θα επιστρέψει ως βαρόνος Zemo, ο κακός του Captain America: Civil War, όπως και η Emily VanCamp, η οποία έπαιξε τη Sharon Carter στις ταινίες του Captain America.

Λόκι

Ο Thanos σκότωσε τον Λόκι στους Εκδικητές, με το μότο «Χωρίς ανάσταση αυτή τη φορά», αναφερόμενος στους πολλούς προηγούμενους υποτιθέμενους θανάτους του Λόκι.

Ο Λόκι επέστρεψε σε κάποια παραπλανητικά σύμπαντα. Στην σειρά θα πρωταγωνιστήσουν ο Τομ Χίντλεσστον μαζί με τους Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw και Richard E. Grant.

Κυρία Marvel

Ένας από τους πιο δημοφιλείς νέους χαρακτήρες της Marvel, η Kamala Khan, έχει τη δική της παράσταση.

Η Καμάλα είναι μια 16χρονη Πακιστανή-Αμερικανίδα έφηβη που μεγαλώνει στο Τζέρσεϊ με την ικανότητα να τεντώνει το σώμα της, να μεγαλώνει και να συρρικνώνεται.

Λατρεύει τον Captain Marvel και η Marvel Studios έχει ήδη αποκαλύψει ότι η πρωταγωνίστρια, Iman Vellani, θα εμφανιστεί επίσης στο Captain Marvel 2. Η κυρία Marvel ξεκινά στην Disney + στα τέλη του 2021.

Hawkeye

Η ιστορία, δανεισμένη από μια αγαπημένη σειρά κόμικ, πιθανότατα θα έχει την Kate Bishop ως μέλος οποιουδήποτε μελλοντικού superteam της Marvel που θα εμφανιστεί στη μεγάλη οθόνη. Η σειρά, η οποία περιλαμβάνει επίσης τη Vera Farmiga, θα ξεκινήσει το επόμενο έτος.

Guardians of the Galaxy Holiday Special

Όλο το καστ των ταινιών Guardians of the Galaxy θα ενωθούν για αυτό που σίγουρα θα είναι ένα παράξενο ξεχωριστό show κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου του 2022.

Ο βετεράνος των κηδεμόνων James Gunn πρόκειται να σκηνοθετήσει τη σειρά.

She-Hulk

Η Tatiana Maslany του Orphan Black θα πρωταγωνιστήσει ως η Τζένιφερ Γουόλτερς, δικηγόρος που μετά από μετάγγιση αίματος από τoν ξάδελφό της Bruce Banner (ο Mark Ruffalo επαναλαμβάνει τον ρόλο του στη μεγάλη οθόνη) γίνεται She-Hulk.

Ο Tim Roth θα επιστρέψει επίσης ως κακοποιός .

Μυστική εισβολή

Αφού εμφανίστηκε σε περισσότερες ταινίες της Marvel από οποιονδήποτε άλλον ηθοποιό, ο Samuel L. Jackson θα παίξει ξανά τον Nick Fury σε μια σειρά με τίτλο Secret Invasion.

Στη σειρά θα συνεργαστεί με τον Shapeshifting Skrull Talos (ένας χαρακτήρας που εισήχθη στο Captain Marvel και έπαιξε ο Ben Mendelsohn) για να αντιμετωπίσει τους Skrulls που έχουν διεισδύσει στη γη.

Iron Heart

Η Marvel παρουσίασε πρόσφατα μια μαύρη γυναίκα στο Iron Man με την ονομασία Riri Williams.

Ο Dominique Thorne θα παίξει τον ιδιοφυή εφευρέτη Riri που κατασκευάζει την πιο προηγμένη πανοπλία από τότε που ο Tony Stark δημιούργησε το Iron Man.

Armour Wars

Ο Don Cheadle θα επιστρέψει ως James Rhodes, γνωστός ως War Machine, ο οποίος – μετά το θάνατο του Tony Stark – θα πρέπει να φορέσει την πανοπλία για ακόμη μια φορά για να πολεμήσει έναν κακοποιό που έχει κλέψει την τεχνολογία του Stark.

Moon Knight

Οι λεπτομέρειες είναι λιγοστές για αυτήν τη σειρά δράσης-περιπέτειας. Ο χαρακτήρας λαμβάνει δυνάμεις από τον αιγύπτιο θεό- φεγγάρι. Σκηνοθεσία του Mohamed Diab.

What If…?

Σε κάθε επεισόδιο αυτής της σειράς κινουμένων σχεδίων, η Marvel ρωτάει «τι εάν» τα πράγματα είχαν πάει διαφορετικά…

Τι θα γινόταν αν η Peggy Carter είχε πάρει τον ορό του super στρατιώτη αντί του Steve Rogers και γινόταν η σούπερ στρατιώτης; Τι θα γινόταν αν ο Yondu είχε πάρει το T-Challa από τη γη αντί του Peter Quill;

Star Wars

Η Ahsoka Tano, ένας από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες από τη σειρά κινουμένων σχεδίων Star Wars: The Clone Wars, έκανε το ντεμπούτο της στη σεζόν 2 του The Mandalorian.