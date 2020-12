Ο γνωστός παρουσιαστής απάντησε στις φήμες που τον θέλουν να βρίσκεται ανάμεσα στο Open και τον Νίκο Κοκλώνη αλλά και τον ΣΚΑΪ και στο House of fame.

Αρχικά αναφέρθηκε στη σπόντα που κάποιοι υποστήριξαν πως είπε για την παραγωγή του Big Brother στο live της Παρασκευής όταν σχολίασε πως έμαθε για τον καλεσμένο στο πλατό από τον ταξιτζή που τον μετέφερε εκεί.

«Είπα αυθόρμητα ότι ενημερώθηκα από τον ταξιτζή πως ο Κεχαγιάς θα είναι στο πλατό» είπε ο Ανδρέας Μικρούτσικος και συνέχισε:

«Υπάρχουν άλλα πράγματα για τα οποία μπορώ να ασκώ κριτική και να έχω πρόβλημα».

Ο παρουσιαστής συνέχισε λέγοντας: «Η ενημέρωσή μου για το live γίνεται από το ραδιοταξί και μετά από τους ανθρώπους της εκπομπής».

Για τις συνεργασίες…

Σχετικά με τη συνεργασία του με τον ΣΚΑΪ ο ίδιος τόνισε: «Το συμβόλαιό μου είναι για μία εκπομπή».

Ενώ σχετικά με τον Νίκο Κοκλώνη είπε: «Με τον Νίκο Κοκλώνη κάναμε μια μεγάλη συζήτηση να είμαι guest στην εκπομπή του Just the two of us την επόμενη εβδομάδα».

«Για τον ρόλο μου στο J2US ίσως να με ενημερώσει πάλι ο ταξιτζής πηγαίνοντας στο studio».

Επίσης δεν άφησε αναπάντητες και τις φήμες ότι θα συνεργαζόταν με τον ΣΚΑΪ για ένα νέο πρότζεκτ του σταθμού, ο Ανδρέας Μικρούτσικος τόνισε: «Τυπική πρόταση για το House of Fame δε μου έχει γίνει, εμμέσως όμως μου το είπαν».

O Ανδρέας Μικρούτσικος μίλησε στην εκπομπή Έλα χαμογέλα και αποκάλυψε πολλές λεπτομέρειες.