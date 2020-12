Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η Google εξέδωσε την έκθεση “Year in Search“, στην οποία καταγράφονται τα δημοφιλέστερα αποτελέσματα αναζήτησης για κάθε λαό του πλανήτη, με τα στοιχεία να μην προκαλούν ιδιαίτερη έκπληξη αφού, αναμφίβολα, το 2020 υπήρξε η χρονιά του κοροναϊού, σε κάθε πεδίο.

Google’s annual Year in Search 2020 video. This right here is video editing at its most powerful and moving. https://t.co/7rVK5uQHMd pic.twitter.com/GyjOiOAx2A

— David Pogue (@Pogue) December 9, 2020