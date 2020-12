Το Netflix μόλις κυκλοφόρησε το επίσημο trailer της πολυαναμενόμενης τρίτης σεζόν του Cobra Kai.

Η νέα σεζόν θα κάνει πρεμιέρα στις 8 Ιανουαρίου 2021, ενώ έχει ανανεωθεί ήδη και για τέταρτο κύκλο.

“There is no good. There is no bad — only weak or strong.»

