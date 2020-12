Πιθανότατα έχετε ακούσει τη θεωρία ότι οι άνθρωποι με ομάδα αίματος Α πρέπει να τρέφονται με περισσότερα φρούτα και λαχανικά, ενώ όσοι ανήκουν στην ομάδα Ο μπορούν να καταναλώνουν άφθονο κρέας και γαλακτοκομικά.

Η δίαιτα με βάση την ομάδα αίματος έχει γίνει μόδα τα τελευταία χρόνια, δεν στηρίζεται όμως από την επιστήμη. Η τελευταία μελέτη για το θέμα, η οποία δημοσιεύεται στο Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, έρχεται να επιβεβαιώσει ότι τα φυτικά τρόφιμα προσφέρουν τα ίδια οφέλη σε όλους, ανεξάρτητα από την ομάδα αίματος.

Η ιδέα ότι η ομάδα αίματος παίζει ρόλο στον μεταβολισμό πρωτοεμφανίστηκε το 1996 σε βιβλίο του εναλλακτικού θεραπευτή Πίτερ ΝτΆνταμ, σύμφωνα με τον οποίο οι κυνηγοί-τροφοσυλλέκτες από τους οποίους καταγόμαστε είχαν ομάδα αίματος Ο, ενώ η ομάδα Α εμφανίστηκε αργότερα, μετά την ανακάλυψη της γεωργίας. Το βιβλίο έγινε μπεστσέλερ παρά την έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων.

Στη νέα δημοσίευση, ερευνητές της Επιτροπής Ιατρών για Υπεύθυνη Ιατρική, μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης με 12.000 μέλη, επανεξετάζουν τα δεδομένα προηγούμενης μελέτης για τη διατροφή με φυτικά προϊόντα.

Οι μισοί εθελοντές της μελέτης ακολούθησαν για διάστημα τεσσάρων μηνών μια δίαιτα χαμηλών λιπαρών χωρίς ζωικά προϊόντα, ενώ οι υπόλοιποι αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου και δεν άλλαξαν τις διατροφικές τους συνήθειες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δοκιμής, τα οποία δημοσιεύτηκαν τον Νοέμβριο στο JAMA Network Open, οι συμμετέχοντες της πρώτης ομάδας παρουσίασαν αύξηση της καύσης θερμίδων κατά 18,7%, κατά μέσο όρο.

Η νέα μελέτη εξετάζει εκ νέου τα δεδομένα για να διαπιστώσει αν το όφελος αυτό ήταν μεγαλύτερο στους εθελοντές με ομάδα αίματος Α, όπως θέλει η θεωρία.

«Αυτό που βρήκαμε ήταν ότι η ομάδα αίματος δεν έπαιζε κανένα ρόλο» λέει ο Νιλ Μπάρναρντ, μέλος της ερευνητικής ομάδας και πρόεδρος της Επιτροπής Ιατρών. «Η μελέτη μας δείχνει ότι οι άνθρωποι όλων των ομάδων αίματος ωφελούνται εξίσου από μια χορτοφαγική δίαιτα» εξηγεί.

Πιο συγκεκριμένα, η ανάλυση έδειξε ότι η ομάδα αίματος δεν επηρεάζει τα αποτελέσματα της χορτοφαγικής δίαιτας όσον αφορά το σωματικό βάρος, το ποσοστό λίπους, το σάκχαρο του αίματος ή τα λιπίδια του αίματος.

Η μελέτη εξέτασε μόνο τις ομάδες αίματος Α και Ο, για τις οποίες οι διατροφικές συστάσεις είναι πιο συγκεκριμένες, τα ευρήματα όμως πιθανότατα ευσταθούν και για τις ομάδες αίματος Β και ΑΒ, οι οποίες υποτίθεται ότι μπορούν να καταναλώνουν και ζωικές και φυτικές τροφές.

Εξάλλου η νέα δημοσίευση δεν είναι η πρώτη που καταρρίπτει τον μύθο: έρευνα που δημοσιεύτηκε το 2013 στο American Journal of Clinical Nutrition επανεξέτασε τη διαθέσιμη βιβλιογραφία και δεν εντόπισε καμία ένδειξη που στηρίζει τους ισχυρισμούς.

Και μια άλλη μελέτη που παρουσιάστηκε το 2014 στο PLOS One έδειχνε ότι, παρόλο που οι δίαιτες με βάση την ομάδα αίματος μπορεί να προσφέρουν οφέλη για την υγεία σε κάποιες περιπτώσεις, τα οφέλη αυτά δεν σχετίζονταν με την ομάδα αίματος.

Όλα δείχνουν λοιπόν ότι η δίαιτα με βάση την ομάδα αίματος είναι μια αστήρικτη μόδα, μια μόδα που σε λίγα χρόνια θα δώσει τη θέση της σε μια καινούργια.

Αυτό που λέει η επιστήμη είναι πάντως σαφές: η ομάδα αίματος παίζει ρόλο στις μεταγγίσεις, όχι στη διατροφή.