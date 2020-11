Η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών αποτελεί παγκόσμια πρόκληση για τα δικαιώματα του ανθρώπου που απαιτεί επείγουσα δράση, όχι μόνο επεμβατικά αλλά και προληπτικά, τονίζει σε μήνυμά του για τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Με αφορμή τη σημερινή ημέρα, ο Αντόνιο Γκουτέρες εκφράζει την προτροπή να διπλασιαστούν οι προσπάθειες για να εξαλειφθεί οριστικά η βία κατά των γυναικών και καλεί εκ νέου «τη διεθνή κοινότητα να εργαστεί για να θέσει τέλος στη σκιώδη πανδημία της έμφυλης βίας μια και καλή».

Κάνοντας ειδική αναφορά στις επιπτώσεις του κοροναϊού, επισημαίνει πως η πανδημία έχει αποκαλύψει περαιτέρω το ζήτημα αυτό ως μία παγκόσμια έκτακτη ανάγκη που απαιτεί επείγουσα δράση, σημειώνοντας: «Σε όλα τα επίπεδα, σε όλους τους χώρους και από όλους τους ανθρώπους. Οι κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες της πανδημίας ωθεί δυσανάλογα τις γυναίκες και τα κορίτσια στη φτώχεια, ενώ ο κίνδυνος της βίας εναντίον τους αυξάνεται».

Violence against women & girls is a global emergency requiring urgent action at all levels, in all spaces & by all people.

On Wednesday’s International Day to End Violence against Women I reiterate my appeal to end this shadow pandemic once & for all.#16Days pic.twitter.com/3oreRCRbVl

— António Guterres (@antonioguterres) November 25, 2020