Ο Ντιέγκο Μαραντόνα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών, βυθίζοντας στο πένθος ολόκληρο τον πλανήτη.

Όπως όλος ο πλανήτης, έτσι και η Μπαρτσελόνα θρηνεί για την απώλεια του Αργεντινού «Θεού» του ποδοσφαίρου.

Ο Μαραντόνα αγωνίστηκε με τη φανέλα των Καταλανών σε 36 αγώνες (1982-1984) και έτσι η Μπαρτσελόνα τον αποχαιρέτησε με έναν ξεχωριστό τρόπο μέσω social media.

«Ευχαριστούμε για όλα» ήταν το μήνυμα των «μπλαουγκράνα», συμπληρώνοντας σε άλλη δημοσίευση: «Η Μπαρτσελόνα εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήρια της για τον θάνατο του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, έναν ποδοσφαιριστή του συλλόγου μας (1982-84) και ένα ίνδαλμα του Παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Αναπαύσου εν ειρήνη Ντιέγκο».

Thank you for everything, Diego pic.twitter.com/bJ9l3ixY7A

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 25, 2020