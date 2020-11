Οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρίψη πυροβολισμών το απόγευμα της Παρασκευής κοντά στο Μιλγουόκι, στην Πολιτεία του Ουισκόνσιν, σύμφωνα με την αστυνομία, που πρόσθεσε ότι ο δράστης παραμένει ασύλληπτος.

Η αστυνομία κλήθηκε νωρίς το απόγευμα για συμβάν με πυροβολισμούς στο εμπορικό κέντρο Mayfair στην πόλη Γουαγουατόσα, προάστιο του Μιλγουόκι, τη μεγαλύτερη πόλη σε αυτήν την Πολιτεία στις βόρειες ΗΠΑ.

«Οταν έφτασε βοήθεια, ο ένοπλος δεν βρισκόταν πλέον στο σημείο», ανέφερε η αστυνομία της πόλης σε ανακοίνωση, τονίζοντας ότι ο κίνδυνος δεν έχει περάσει.

«Επτά ενήλικες και ένας έφηβος μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο», ανέφεραν οι αρχές, χωρίς να είναι σε θέση να προσδιορίσουν τη σοβαρότητα των τραυματισμών τους.

Ο δήμαρχος της Γουαγουατόσα, Ντένις Μακ Μπράϊμπ, δήλωσε στο ABC News πως καμία από τις ζωές των τραυματισμένων δεν διατρέχει κίνδυνο.

