Τον γύρο του διαδικτύου έκαναν φωτογραφίες του διάσημου ηθοποιού Μπραντ Πιτ ο οποίος προσέφερε εθελοντική εργασία, βοηθώντας στη διανομή ειδών παντοπωλείου στο νότιο κεντρικό Λος Αντζελες.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, ο ηθοποιός πέρασε αρκετό χρόνο την περασμένη εβδομάδα οδηγώντας ένα μεγάλο φορτηγό στο Νότιο Κεντρικό Λος Άντζελες, βοηθώντας στη διανομή δωρεάν ειδών παντοπωλείου. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ο Μπραντ Πιτ δήλωσε συμμετοχή ως εθελοντής στην Watts Community Core, μοιράζοντας φαγητό σε οικογένειες που είχαν ανάγκη.

Ο Μπραντ Πιτ είχε δηλώσει εθελοντής κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, στη μη κερδοσκοπική οργάνωση Watts Community Core, η οποία προσφέρει τρόφιμα σε οικογένειες που έχουν ανάγκη. Το δημοσίευμα της Mail δεν αποσαφηνίζει εάν οι φωτογραφίες αφορούν την εργασία του στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, αλλά σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο Μπραντ «μετέφερε τις περισσότερες κούτες από οποιονδήποτε άλλον […] Δεν σταμάτησε όλη την ημέρα. Έκανε διάλειμμα μόνο για φαγητό και τσιγάρο».

Ήταν πολύ αφοσιωμένος», συνέχισε η πηγή. «Φαινόταν ότι αυτός ήταν ο πραγματικός Μπραντ Πιτ, τον οποίο δεν μπορούμε να δούμε ποτέ».

Κατά τα ταμπλόιντ, αυτή είναι η πρώτη δημόσια εμφάνιση του Πιτ μετά τον χωρισμό του από την Νικόλ Ποτουράλσκι, ένα νεαρό μοντέλο από τη Γερμανία που φημολογούνταν πως ήταν η σχέση του ηθοποιού.

Οι φωτογραφίες του Μπραντ Πιτ προκάλεσα αρκετά σχόλια στα social media

New pics of Brad Pitt in Watts, LA (last week)📸📸 pic.twitter.com/yG4hzSF2aB

— Brad Pitt Online (@pitt_online) November 17, 2020