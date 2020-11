Η Ολλανδία, όπως και η χώρα μας αλλά και σχεδόν όλη η Ευρώπη, επιστρέφει σε νέο εγκλεισμό λόγω έξαρσης της μετάδοσης της Covid-19 και μια ομάδα ολλανδικών μουσείων εγκαινίασε το εγχείρημα να φέρει στο «έγκλειστο» κοινό τα έργα φημισμένων ζωγράφων.

Museums in #Amsterdam and across the Netherlands have come together to create Van Gogh Worldwide, a digital collection of more than 1,000 masterpieces. Learn more about it in this story: https://t.co/I6UORBovwT pic.twitter.com/l4RMz9XrQj

— I amsterdam (@Iamsterdam) November 18, 2020