Ένας πίνακας ζωγραφικής του Ουίστον Τσόρτσιλ, που απεικονίζει ένα μπουκάλι από το αγαπημένο ουίσκι του εμβληματικού βρετανού πολιτικού πουλήθηκε έναντι 983.000 λιρών, -λίγο πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ- από τον διάσημο οίκο δημοπρασιών Sotheby’s.

Το έργο όπως αναφέρει σχετικά το ΑΠΕ, τέθηκε σε δημοπρασία με τους εκτιμητές να θεωρούν ότι η μεγαλύτερη τιμή πώλησής του ήταν 250.000 στερλίνες (περίπου 277.000 ευρώ).

Ο συντηρητικός πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου έδωσε τον πίνακα στον Αμερικανό επιχειρηματία Ουίλιαμ Άβερελ Χάριμαν, ο οποίος υπηρετούσε ως ειδικός απεσταλμένος του τότε προέδρου των ΗΠΑ Ρούσβελτ στην Ευρώπη τη δεκαετία του 1940.

#AuctionUpdate Last Orders🥃This still-life of a bottle of whisky, painted by Sir Winston Churchill in the 1930s, meets stiff competition, selling for £983,000 – the fourth highest price for his paintings at auction.#SothebysModBrit pic.twitter.com/8yVT5bkK0c

— Sotheby's (@Sothebys) November 17, 2020