Ένα λευκό, μεταξωτό παπούτσι που ανήκε στη Μαρία Αντουανέτα πουλήθηκε σήμερα έναντι 43.750 ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο οίκος δημοπρασιών Osenat.

Πόλεμος για το γοβάκι της

Το παπούτσι είναι φτιαγμένο από μετάξι στο μπροστινό μέρος και από κατσικίσιο δέρμα στη φτέρνα, με τέσσερις φιόγκους στο επάνω μέρος, δερμάτινη σόλα και τακούνι ύψους 4,7 εκατοστών, καλυμμένο με γκρι δέρμα. Έχει μήκος 22,5 εκατοστά, κάτι που σημαίνει ότι η βασίλισσα φορούσε παπούτσια νούμερο 36, με τα σημερινά δεδομένα.

Το παπούτσι είχε δοθεί στη Μαρί-Εμιλί Λεσεβέν ντε Πρεβουαζέν, στενή φίλη της Μαντάμ Καμπάν, της αρχιθαλαμηπόλου της βασίλισσας. Η Λεσεβέν ντε Πρεβουαζέν το φύλαξε, από τα τέλη του 18ου αιώνα μέχρι τον θάνατό της το 1816 και στη συνέχεια πέρασε στους απογόνους της, στην κατοχή των οποίων βρισκόταν μέχρι και σήμερα.

«Αυτή η δημοπρασία γίνεται σε μια περίοδο που οι Γάλλοι αντιμετωπίζουν πραγματικές αβεβαιότητες για τις αξίες τους και πολλοί από αυτούς στρέφονται στην ιστορία της Γαλλίας. Η Μαρία Αντουανέτα είναι ένα πρόσωπο που εγείρει το ενδιαφέρον όλου του κόσμου», είπε ο Οζενά.

Τεράστιο ενδιαφέρον για το γοβάκι

Η πώληση θα γίνει στο Ανάκτορο των Βερσαλλιών, όπου είχαν την αυλή τους η Μαρία Αντουανέτα και ο Λουδοβίκος ΙΣΤ΄πριν να οδηγηθούν στην γκιλοτίνα, το 1793.

Στη φτέρνα του παπουτσιού είναι γραμμένο το όνομα της βασίλισσας και ο Ζαν-Πιερ Οζενά, του οίκου δημοπρασιών που το βγάζει προς πώληση, είπε ότι πιστεύεται πως το φορούσε τακτικά, στις καθημερινές δραστηριότητές της στο παλάτι.

Χάρη στο «ζωηρό ενδιαφέρον» που έδειξαν οι συλλέκτες, η τιμή του παπουτσιού ξεπέρασε κατά πολύ την αρχική εκτίμηση, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, η οποία ήταν γύρω στα 8-10.000 ευρώ.