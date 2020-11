Το χειρότερο δυνατό σενάριο επιβεβαιώθηκε για την Μπαρτσελόνα, καθώς ο Ανσού Φατί πέρασε σήμερα το πρωί την πόρτα του χειρουργείου και θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον τέσσερις μήνες.

Ο 18χρονος επιθετικός υπέστη ρήξη μηνίσκου στο αριστερό γόνατο απέναντι στην Ρεάλ Μπέτις, με τους «μπλαουγκράνα» να ανακοινώνουν πως η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και θα μείνει εκτός γηπέδων για τους επόμενους τέσσερις μήνες, χάνοντας σχεδόν όλη τη σεζόν…

Αυτός είναι ο πρώτος σοβαρός τραυματισμός του Φατί, ο οποίος πριν από λίγες μόλις ημέρες ενηλικιώθηκε.

LATEST NEWS | Ansu Fati has successfully undergone surgery for the internal mensicus injury in his left knee; the operation was performed by Dr. Ramon Cugat under the supervision of the Club’s medical services.

ALL THE DETAILS: https://t.co/cLAW4W9USg pic.twitter.com/4SGu1aH0C3

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 9, 2020