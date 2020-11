Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν, το μεσημέρι της Κυριακής, ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, με τον τούρκο ομόλογό του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter το ελληνικό ΥΠΕΞ, κατά τη διάρκεια του τηλεφωνήματος συζητήθηκαν οι συνθήκες που θα επέτρεπαν μια συνάντηση των δύο υπουργών στο κοντινό μέλλον.

In phone call earlier tdy, FM @NikosDendias & #Turkey FM @MevlutCavusoglu discussed the conditions which would allow them to meet again in the near future / Τηλ. επικοινωνία μεταξύ ΥΠΕΞ Ν.Δένδια με ομόλογο Τουρκίας σχετικά με τις συνθήκες που θα επέτρεπαν συνάντηση προσεχώς

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) November 8, 2020