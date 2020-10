Το ενδεχόμενο περιορισμού των μη αναγκαίων ταξιδιών στην Ευρώπη κατά την διάρκεια τηλεδιάσκεψης, θα συζητήσουν οι υπουργεία Υγείας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς ο κοροναϊός έχει προβληματίσει παγκόσμια τις κυβερνήσεις .

Ο υπουργός υγείας της Γερμανίας Γενς Σπαν δήλωσε με βίντεο – μήνυμα μέσω του Twitter πως «θέμα της συνάντησης είναι επίσης, φυσικά, η πορεία της πανδημίας και ειδικότερα το θέμα αν και πώς μπορούμε να περιορίσουμε τα μη αναγκαία ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

