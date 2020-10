Πρώην στέλεχος της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε χθες Τετάρτη ότι ήταν ο συγγραφέας άρθρου που δημοσιεύθηκε το 2018 στην εφημερίδα The New York Times και επέκρινε την αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά του ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα.

«Δεν οφείλουμε στον πρόεδρο να σιωπούμε. Του οφείλουμε, και οφείλουμε στον αμερικανικό λαό, την αλήθεια», τόνισε ο Μάιλς Τέιλορ, πρώην διευθυντής του γραφείου του υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας Τζον Κέλι, σε κείμενό του που αναρτήθηκε στο μπλογκ του στον ιστότοπο Medium υπό τον τίτλο «Γιατί δεν είμαι πλέον ανώνυμος».



Ο Τραμπ αναφέρθηκε ειρωνικά από την Αριζόνα σε αυτόν «τον τύπο που δεν είχε δουλέψει ποτέ του στον Λευκό Οίκο» (Reuters)

Η αποκάλυψη της ταυτότητας του Τέιλορ πυροδότησε σφοδρές επικρίσεις εναντίον των Τάιμς της Νέας Υόρκης, ιδίως διότι είχαν δημοσιεύσει το άρθρο διαβεβαιώνοντας πως ο συγγραφέας του ήταν «ανώτερος» αξιωματούχος της κυβέρνησης.

Στο κείμενό του που αναρτήθηκε στο Medium, ο Μάιλς Τέιλορ διαβεβαιώνει ότι ήταν και είναι «Ρεπουμπλικάνος» και «ήθελε αυτός ο πρόεδρος να επιτύχει».

«Ομως πολύ συχνά σε περιόδους κρίσεις, είδα τον Ντόναλντ Τραμπ να αποδεικνύει πως είναι ένας άνθρωπος χωρίς ήθος, κι ότι τα προσωπικά του ελαττώματα είχαν αποτέλεσμα κυβερνητικές αποτυχίες τόσο σοβαρές που μπορούν να μετρηθούν σε χαμένες ζωές Αμερικανών», εξηγεί ο πρώην δημόσιος λειτουργός, ο οποίος εργάστηκε στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας από τον Ιανουάριο του 2017 ως το καλοκαίρι του 2019.

Διαβεβαιώνει ότι πολλά άλλα στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης είχαν την ίδια γνώμη με τον ίδιο, αλλά «οι περισσότεροι δίσταζαν να εκφραστούν εξαιτίας του φόβου αντιποίνων».

Σε προεκλογική εκδήλωση στην Αριζόνα, ο Τραμπ αναφέρθηκε ειρωνικά σε αυτόν «τον τύπο που δεν είχε δουλέψει ποτέ του στον Λευκό Οίκο», και έγραψε «ένα βιβλίο γεμάτο ψέματα», κρίνοντας ότι θα έπρεπε να του ασκηθεί «ποινική δίωξη».

Η Σάρα Μάθιους, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, χαρακτήρισε «απόλυτα αποτυχημένο» τον Μάιλς Τέιλορ και επέκρινε τους Τάιμς διότι εγγυήθηκαν την ανωνυμία «ενός αξιωματούχου κατώτερης στάθμης».

Στο άρθρο του, ο τότε ακόμη «Ανώνυμος» συγγραφέας αποκάλυπτε πως ο ίδιος και άλλοι μάχονταν από μέσα εναντίον των «χειρότερων παρορμήσεων» ενός προέδρου «ανήθικου», που ασκούσε την εξουσία με τρόπο «μικροπρεπή», «παρορμητικό», «αναποτελεσματικό».

Τόνιζε πως ο μεγιστάνας έβλαπτε «την υγεία της δημοκρατίας μας».

Η δημοσίευση του άρθρου του προκάλεσε τότε σάλο. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε μιλήσει για «προδοσία», ενώ είχε χαρακτηρίσει τον ανώνυμο συντάκτη του «δειλό».

Ενα χρόνο αργότερα, ο «Ανώνυμος» δημοσίευε το βιβλίο A Warning («Μια προειδοποίηση»), μια «σοκαριστική μαρτυρία, από πρώτο χέρι, για τον πρόεδρο Τραμπ και τα έργα του», σύμφωνα με τον εκδοτικό οίκο που το τύπωσε.

Ο Μάιλς Τέιλορ υπερασπίστηκε χθες Τετάρτη την επιλογή του να δημοσιεύσει το άρθρο του ανυπόγραφο: ήθελε η προσοχή να επικεντρωθεί «στα επιχειρήματά του τα ίδια», αντί να δοθεί στον Ντόναλντ Τραμπ η ευκαιρία να «εκτρέψει την προσοχή με μικροπρεπείς προσβολές και ύβρεις», εξήγησε.

Μερικές ημέρες πριν τις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, ο Μάιλς Τέιλορ προέτρεψε τους ρεπουμπλικάνους ψηφοφόρους να «βάλουν τη χώρα πάνω από το κόμμα» και να ψηφίσουν τον δημοκρατικό υποψήφιο Τζο Μπάιντεν.

«Θεωρώ ότι η αξιοπρέπεια του Τζο Μπάιντεν θα μας ενώσει», ενώ «η ανεντιμότητα του προέδρου μας δίχασε», έκρινε. «Εμείς και μόνο εμείς πρέπει να κρίνουμε εάν η συμπεριφορά του (Τραμπ) είναι βάσιμος λόγος για να του επιτρέψουμε να συνεχίσει να ασκεί την εξουσία», έγραψε και συμπλήρωσε ότι «δεν του αξίζει δεύτερη θητεία, και δεν μας αξίζει να τη ζήσουμε».

Στην Αριζόνα, ο Τραμπ αντεπιτέθηκε: «ο ‘Ανώνυμος’ ήταν ένα τίποτα, ένας δυσαρεστημένος υπάλληλος που απομακρύνθηκε γρήγορα από τη θέση του πολύ καιρό πριν».

Είπε πως δεν τον γνωρίζει, «δεν έχει ακούσει ποτέ να μιλούν γι’ αυτόν», αν και τον Αύγουστο είχε αναφερθεί ξανά στον Τέιλορ αποκαλώντας τον «ένα ρεμάλι».

Who is Miles Taylor? Said he was “anonymous”, but I don’t know him – never even heard of him. Just another @nytimes SCAM – he worked in conjunction with them. Also worked for Big Tech’s @Google. Now works for Fake News @CNN. They should fire, shame, and punish everybody….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 28, 2020