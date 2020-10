Must Read

Μπορεί να αποφάσισαν πριν από καιρό να λήξουν τον δεσμό τους αλλά ο Αργύρης Πανταζάρας και η Έλλη Τρίγγου διατηρούν άψογες σχέσεις και αυτό φαίνεται περίτρανα από το γεγονός ότι δεν διστάζουν να συνευρίσκονται επαγγελματικά με κάθε ευκαιρία.

Αργύρης Πανταζάρας και Έλλη Τρίγγου άφησαν για λίγο τις επαγγελματικές υποχρεώσεις τους στην Αθήνα και ταξίδεψαν στην πόλη της Νότιας Γαλλίας προκειμένου να παρευρεθούν στο 73ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου.

Ειδικότερα, η Έλλη Τρίγγου και ο Αργύρης Πανταζάρας, οι οποίοι για τέσσερα χρόνια υπήρξαν ζευγάρι, βρέθηκαν στις Κάννες, καθώς φέτος ανάμεσα στις έντεκα ταινίες μικρού μήκους που διαγωνίζονταν για τον Χρυσό Φοίνικα, υπήρχε και μία ελληνική.

Μετά την παράσταση This is not Romeo & Juliet οι δρόμοι τους συναντήθηκαν στις «Άγριες Μέλισσες» αλλά και και στην ταινία Motorway 65 της Εύης Καλογηροπούλου, που βρισκόταν ανάμεσα στις έντεκα ταινίες μικρού μήκους που ήταν υποψήφιες φέτος για τον «Χρυσό Φοίνικα».

Οι δύο ηθοποιοί βρέθηκαν στη Γαλλία προκειμένου να παρευρεθούν σε μία μίνι «έκδοση» του 73ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου που αναβλήθηκε αρχικά λόγω πανδημίας.

Φυσικά, μοιράστηκαν στιγμιότυπα από τα κινηματογραφικά βραβεία στα social media δίνοντας στους διαδικτυακούς τους φίλους μία γερή γεύση από το ταξίδι τους.