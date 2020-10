View this post on Instagram

Το τραγούδι είναι συναίσθημα… είναι τρόπος έκφρασης και για εμένα κινητήριος δύναμη!!! Πως θα μπορούσα να λείπω λοιπόν;;;☺️ @j2us_gr … με τον λαμπερό παρτενέρ μου @nasospapargyropoulos και φυσικά όλους εσάς! Έχουμε ετοιμάσει φοβερές εκπλήξεις… stay tuned… Αυτό το Σάββατο ξεκινάμε και χρειαζόμαστε τη στήριξη σας! 🙏🏼 @nkoklonis you rock! #j2us #letsdothis #cantwait