Η Κομισιόν ζητά πλήρη διαλεύκανση των καταγγελιών για pushbacks στην Ελλάδα, σύμφωνα με εκπρόσωπό της, που ενημέρωσε τον Τύπο στις Βρυξέλλες.

Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Ανταλμπερτ Γιανς, ερωτηθείς δήλωσε ότι «είδαμε το δημοσίευμα του Der Spiegel και αντιμετωπίζουμε το θέμα πολύ σοβαρά. Η Κομισιόν ανησυχεί βαθύτατα για τις αναφορές για push-backs ή άλλες μορφές μη συμμόρφωσης με το δίκαιο της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων διασφαλίσεων για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του δικαιώματος πρόσβασης στο άσυλο».

Σημείωσε ότι η Επίτροπος Γιόχανσον ήρθε σε επαφή με τον Εκτελεστικό Διευθυντή της Frontex Φαμπρίτσε Λέτζερι και ο τελευταίος ήρθε σε επαφή με τις ελληνικές αρχές σχετικά με περιστατικά στη θάλασσα και οι ελληνικές αρχές ξεκίνησαν εσωτερική έρευνα.

Frontex has launched an internal inquiry into suspicious incidents recently reported by the media. So far, no documents or other materials have been found to substantiate any accusations of violations of the law or Frontex Code of Conduct https://t.co/CxQJU1JlvO

— Frontex (@Frontex) October 27, 2020