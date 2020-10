Η επιτυχημένη τραγουδίστρια καλεί το κοινό της και γενικότερα τον κόσμο, να πάρει τη σοβαρή απόφαση και να ψηφίσει στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ.

Το Vote Early Day είναι ένα κίνημα μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, επιχειρήσεων, που εργάζονται για να διασφαλίσουν ότι όλοι οι Αμερικανοί γνωρίζουν τις επιλογές τους να ψηφίσουν νωρίς.

Όταν οι Αμερικανοί ψηφίζουν νωρίς, διασφαλίζουν ότι τα προβλήματα της τελευταίας στιγμής δε θα τους εμποδίσουν να ψηφίσουν – και θα μπορούν έτσι να εκφράσουν την πολιτική τους άποψη και το θεμελιώδες πολιτικό τους δικαίωμα να ψηφίσουν.

Η Lady Gaga έχει πάρει πολλές φορές «θέση» και στο παρελθόν, σε θέματα πολιτικής και έχει σταθεί αρκετές φορές ενάντια στον σεξισμό, τον μισογυνισμό και κατά του ρατσισμού γενικότερα και ειδικότερα κατά των διακρίσεων που βιώνει η LGBTQI κοινότητα.

Είναι σημαντικό άλλωστε, διάσημοι τραγουδιστές και καλλιτέχνες να ανοίγουν μια τέτοια συζήτηση, πόσο μάλλον σε μια εποχή που στις ΗΠΑ επικρατεί ένα συναίσθημα πολιτικής «πόλωσης».

«Αύριο είναι το #VoteEarlyDay και η εγγραφή είναι ακόμα ανοιχτή σε ορισμένες πολιτείες. Πάνω από 50 εκατομμύρια ψήφοι έχουν ήδη περαστεί, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί μη εγγεγραμμένοι άνθρωποι. Ας το διορθώσουμε! Δείτε αυτήν τη σελίδα από @rockthevote για συγκεκριμένες πολιτειακές πληροφορίες https://rockthevote.org/how-to-vote/el», δήλωσε η διάσημη τραγουδίστρια.

Tomorrow is #VoteEarlyDay and registration is still open in some states. More than 50 million votes have already been cast, but there are far too many unregistered people. Let’s fix that! Check out this page from @rockthevote for state specific information https://t.co/qbrIg6lovC https://t.co/c5gf7T34qB

— Lady Gaga (@ladygaga) October 23, 2020