Μια πρωτοφανή εικόνα αντίκρισαν όσοι βρέθηκαν στην πλατεία «Σαντ Ζάουμε» της Βαρκελώνης, καθώς το πρωί της Τρίτης έλαβε χώρα μια διαφορετική διαδήλωση.

Περισσότεροι από 100 γιατροί βρέθηκαν στο σημείο όπου βρίσκεται το Μέγαρο της Κυβέρνησης της Καταλονίας και το Δημαρχείο της Βαρκελώνης, και διαδήλωσαν κατά της πολιτικής της κυβέρνησης μόνο με τα εσώρουχα.

Σύμφωνα με το Euronews, οι γιατροί διαμαρτύρονταν για τις ελλείψεις που αντιμετωπίζουν στη μάχη κατά της πανδημίας του κοροναϊού αλλά και για τους χαμηλούς μισθούς.

A physician resident protests in underclothes next to a comrade holding a banner reading 'You've got no shame' as some hundred residents protest at Sant Jaume square, in front of Catalan regional government headquarters, in Barcelona. 📷 epa-efe / Quique Garcia pic.twitter.com/SqnO2PCg73

— european pressphoto agency (@epaphotos) October 20, 2020