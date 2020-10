«Φωτιά» στις ελληνοτουρκικές σχέσεις έχει βάλει και η πορεία του Oruc Reis, το οποίο πλέει όλο και πιο κοντά στο Καστελλόριζο, διατηρώντας αμείωτη την τουρκική προκλητικότητα.

Το τουρκικό ερευνητικό σκάφος έφτασε σήμερα μέχρι και τα 12 ναυτικά μίλια νότια του συμπλέγματος της Στρογγύλης, ενώ κινήθηκε στο βoρειοανατολικό άκρο της τουρκικής Navtex και στα 14 ναυτικά μίλια από τη Μεγίστη.

Αυτή τη στιγμή έχει απομακρυνθεί από το Καστελλόριζο και κινείται με κατεύθυνση νοτιοδυτική και ταχύτητα 4-5 κόμβους.

Υπενθυμίζεται ότι το βορειότερο τμήμα της παράνομης Νavtex φτάνει μέχρι και τα 6,5 ναυτικά μίλια.

Σύμφωνα, δε, με τους χάρτες που δημοσιεύει το Aegean Hawk στο Twitter, δορυφορική εικόνα της 16ης Οκτωβρίου, δηλαδή της Παρασκευής, το Καστελλόριζο είναι περικυκλωμένο από πολεμικά πλοία.

Satellite image 16-10-2020 ~30 miles south of #Kastellorizo R/V #OrucReis with escort vessel and 6 warships in the area at least. pic.twitter.com/x8fRktJl1t

— AegeanHawk (@AegeanHawk) October 18, 2020